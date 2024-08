На закусочных нет правил.

Платы Натали Томсон стали хитом на любой вечеринке и стали постоянным атрибутом благодаря социальным сетям. В кулинарной книге успешный стилист и шеф-повар собрала все свои знания, предлагая вдохновение и рецепты для любого случая.

"Холодная закуска" с ломтиками колбасы и сыра, три радика и огурчик по-прежнему есть в меню некоторых ресторанов, но давайте будем честными: это давно устарело! Мы можем сделать лучше, особенно с идеями Натали Томсон, которая является стилистом и частным поваром, пишущим рецепты для печатных и телеформатов уже более десяти лет. В 2012 году она окончила Школу кулинарии Leiths в Лондоне и сейчас работает в Лондоне и Бакингемшире.

Ее идеи и рецепт книги о ярком мире аппетитных тарелок были опубликованы в Лондоне в прошлом году под названием "The Grazing Table" и доступны на немецком языке как "Snack-Boards / Fingerfood aus aller Welt zum gemeinsamen Genuss". Большие, качественные фотографии гарантируют, что каждая тарелка выглядит потрясающе в любом формате. Я полностью вдохновлен и, готовясь отметить "круглую" дату (не связанную с талией, и я буду "полукруглым"), я с нетерпением листаю книгу. Многие тарелки можно приготовить заранее, что минимизирует стресс, и мне не придется бегать туда-сюда на моем предстоящем садовом пикнике. Благодаря различным советам от Томсон, это может стать расслабленным днем рождения!

Тарелки, которые значат мир

"Снэк-борд выходит за рамки скромной тарелки с сыром и колбасой и может превратить даже простое собрание в нечто особенное: еда делится, разговоры текут, и пробуются новые вещи. Это может принести больше радости, чем традиционный ужин за столом. И вам не нужно подавлять количествами. В этой книге представлены снэк-борды разных размеров, от романтического вечера на двоих до семейного собрания на десять человек или больше. Конечно, количества можно регулировать вверх или вниз в соответствии с предпочтениями ваших гостей", - объясняет книга.

В других словах, искусство снэк-бордов изложено, и вы увидите, что нет правил. Креативность - ключ. Ну, почти нет правил: используйте высококачественные ингредиенты, избегайте скучных наполнителей, и убедитесь, что все съедобно, в том числе и украшение. Или, как говорит Натали Томсон: "Самый важный вопрос, который вы должны задать себе, собирая снэк-борд, - это: что бы я хотел съесть?"

Многие снэк-борды в книге имеют домашний элемент (с включенным рецептом), но это не обязательно и будет оценено вашими гостями. В общем, вам не нужно все делать самим; умный шоппинг - ключ. Благодаря Натали Томсон, я finally научусь покупать нужное количество, так как склонен переусердствовать. Это не значит, что кто-то останется голодным! Я уверен, что даже с меньшей едой никто не уйдет голодным. Но я обычно отправляю гостей домой с остатками,纯粹出于自利,所以我不用吃它们一整个星期。现在书提供了多少人计划的指南。

Конечно, это также зависит от состава ваших гостей. Это делает разницу, если вы кормите десять друзей по боулингу или десять любителей салата. Пожилые люди и маленькие дети тоже могут не подходить под "нормальные порции". То, предназначены ли тарелки просто для перекуса или для полноценного обеда, также влияет на количество. Так что руководства не строгое правило, а скорее общее руководство.

Также важно сочетание отдельных элементов на тарелках. Соотношение между основными ингредиентами (мясо, сыр, хлеб) должно быть сбалансировано, пишет Натали Томсон. Все должно иметь пару: нет сыра без крекеров или чутни. Кроме того, вам не нужно класть все, что помещается - одного основного ингредиента достаточно, и многие "второстепенные роли" делают тарелку аппетитной и удивительно разнообразной.

Доски для всех чувств

Подготовка к снэк-бордам начинается не только в супермаркете, но и в выборе правильной основы. Автор объясняет преимущества и недостатки разных материалов: дерево, сланец, мрамор, сервировочные подносы, тарелки и подносы. Есть также советы по размеру и форме. Как и прежде, "нет строгих правил, которым вы должны следовать". То, что достаточно приборов, чтобы не все ели руками, само собой разумеется. Заранее подумав и спланировав, вы можете расслабиться и насладиться вечеринкой со своими гостями. С многочисленными идеями и советами от автора можно создавать идеальные блюда - будь то сытный завтрак, изысканный ланч или неторопливый ужин. Кулинарная книга предлагает полный спектр закусок в пяти главах. Натали Томсон подумала обо всех едоках, с веганскими и вегетарианскими вариантами, а также любителями мяса и рыбы. Красиво оформленные, вкусные, сладкие, соленые, мягкие и свежие деликатесы, такие как доска для дегустации сыра, доска с брускеттой, тапас, канапе и шоколадный мусс, красиво представлены в главах с рецептами. Ингредиенты можно регулировать, дополнять или заменять по желанию. "Снэк-борды должны быть красивыми, вкусными и не вызывать стресса".

После прочтения введения, вы уже хорошо осведомлены и знаете, что нужно и как лучше всего действовать. Перед вами лежит мир закусочных досок с правилами и запретами. "Советы и хитрости" и рекомендации по вину заканчивают введение, и затем мы переходим к предложениям и рецептам для бесчисленных закусочных досок. У меня для вас есть еще один совет от Томсона: "Планируйте свои доски как сумасшедший ученый или ребенок. Доски должны быть веселыми, так что выбирайте элементы, которые можно размазывать, макать, посыпать или выдавливать. Закусочная доска должна быть опытом для всех чувств".

Закусочная доска на 4-6 человек

"Самая элегантная из всех.Ideal для вечеринки с напитками или как аперитив перед едой. Вам не нужно делать каждый элемент самостоятельно; даже домашняя закуска впечатлит ваших друзей."

Ингредиенты:

1 порция пармезан-хоризо пастилок (см. рецепт)

набор шпажек, например, моцарелла, салями и базилик, сате из курицы

набор кростини, например, сушеные томаты и manchego или бьянка, базилик и томат

набор мини-закусок, например, крокеты и аранчини

Рецепт пармезан-хоризо пастилок

Подготовка:

Для пармезан-хоризо profiteroles, предварительно разогрейте духовку до 200°C (верх/нижний нагрев) и выстелите два противня пергаментной бумагой. В кастрюле на среднем огне доведите молоко, 100 мл воды и масло до кипения, затем добавьте муку и соль. Взбивайте, пока не образуется гладкое тесто, которое отстает от стенок кастрюли. Добавьте пармезан. Дайте тесту немного остыть (чтобы яйца не свернулись), затем постепенно добавляйте яйца по одному, пока не получится гладкое, блестящее тесто, которое медленно капает с ложки (можете не использовать все яйца). Перелейте тесто в кондитерский мешок с широким отверстием и отсадите вишневидные горки на противни, оставляя пространство между ними. Используя слегка смоченный палец, пригладьте верхушки теста, чтобы они не подгорели. Полейте водой противни и выпекайте profiteroles в течение 8-10 минут, не открывая дверцу духовки.

Используя шпажку, проколите небольшое отверстие внизу profiteroles и затем верните их в духовку, отверстием вверх, на 8-10 минут, пока они не высохнут полностью. Дайте им полностью остыть.

Для начинки растопите масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте хоризо и жарьте, пока не вытопится весь жир. Добавьте муку и обжаривайте 2-3 минуты. Снимите с огня и постепенно введите молоко, взбивая венчиком. Верните на огонь и помешивайте, пока смесь не загустеет. Добавьте пармезан, приправьте солью и перцем и дайте немного остыть. Перелейте в кондитерский мешок.

Разрежьте profiteroles пополам, наполните нижнюю половину смесью пармезан-хоризо и положите верхнюю половину сверху.

Для подачи выберите набор своих любимых закусок (список выше - всего лишь предложение) и выложите их на доске из сланца.

Подавайте 4-6 закусок на человека с напитками или 8-10 в качестве легкого обеда.

Доска Лаб на 4 человек

"С тех пор, как я впервые попробовал это блюдо в замечательном ресторане в Сохо, Лондон, я без ума от него. Мой вариант более мягкий, так как я не люблю слишком острое. Это блюдо отлично подходит для совместного употребления, и ваши гости оценят его".*

Ингредиенты:

1 порция лаб из свинины (см. рецепт)

500 г приготовленного жасминового риса

8-12 листьев romaine

свежий кориандр

лимонные дольки

ломтики огурца

жареные и измельченные арахисовые орехи

Рецепт лаб из свинины

Инструкции:

Подготовьте лаб из свинины: Обжарьте сухой рис в небольшой сковороде на слабом огне без масла, помешивая, пока он не станет золотистым. Переложите в измельчитель специй или блендер и измельчите в тонкий порошок. Нагрейте масло в большой сковороде на сильном огне и обжарьте свинину до готовности. Добавьте соевый соус и 1 ст.л. воды, затем снимите с огня. Добавьте лимонный сок, сахар, лук-шалот, чили и измельченный рис. Добавьте травы и зеленый лук.

3. Для подачи используйте среднюю по размеру, термостойкую деревянную доску, которая может вместить сковороду. Положите приготовленный рис в миску на доске. Расположите листья салата и другие ингредиенты по краям доски (положите арахис в отдельную миску) и finally place the pan with the hot Larb in the center. Let your guests help themselves while the meat is still hot.

Совет:

Для этого рецепта вы также можете использовать куриные бедрышки, разрезанные на кусочки и очищенные от костей, или крошеный твердый тофу и готовить их так же, как свинину.

Наслаждайтесь красочными досками, пожелания от Хайди Дризнер.

Сообщество высоко ценит инновационные идеи Натали Томсон для аппетитных досок, так как ее кулинарная книга "Столик для угощений" стала незаменимым руководством для организации непринужденных встреч.

На недавней вечеринке я черпал вдохновение из книги Натали и создал красочную доску, полную множества вкусов и текстур, чтобы каждый гость нашел что-то для себя.

