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ПолитикаНовостиКомиссия уже сделала ряд предложений.

На встречах ЕС по вопросам миграции не достигнут консенсус

На высоком уровне дебатов об альтернативных стратегиях миграции, ЕС и фракция Ampel не добились успеха. critiques' предложения от министра внутренних дел как не соответствующих ожиданиям.

 and  Ksenia Johnson
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Ведущиеся дискуссии в коалиции «светло-зелёный» по уточнениям миграционной политики
Ведущиеся дискуссии в коалиции «светло-зелёный» по уточнениям миграционной политики

- На встречах ЕС по вопросам миграции не достигнут консенсус

В дискуссиях о совершенствовании и управлении миграционной политикой ЕС и правительство Германии пока не добились значительных успехов. Во вторник в Берлине Торстен Фри, руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге, выразил обеспокоенность тем, что предложенные планы в основном сосредоточены на ускорении процедур внутри страны, а не на увеличении отказов. По его мнению, такой подход не решает насущные проблемы. Однако союз остается приверженным поддержке любых инициатив, полезных для своей страны.

Перед переговорами союз потребовал, чтобы широкие отказы на границах были включены в повестку дня.

Как сообщают осведомленные источники, федеральный министр внутренних дел Наджема Фазер от СДПГ предложила, чтобы в будущем федеральная полиция проверяла, не может ли другое государство-член ЕС нести ответственность за обработку заявки на убежище, если человек подает заявление после незаконного въезда. База данных Eurodac может помочь в этом процессе. При наличии необходимых условий содержания под стражей федеральная полиция может ходатайствовать перед соответствующим судом об аресте человека из-за риска бегства.

then Federal Office for Migration and Refugees (Bamf) could initiate a swift return procedure, in accordance with the Dublin rules, by the responsible country. If detention isn't feasible, they should establish a fixed assignment and residence requirement instead.

Комиссия, признавая необходимость более прогрессивных миграционных политик, уже внесла ряд предложений для решения вопросов, поднятых Торстеном Фри и другими членами ЕС. Однако эти предложения в основном сосредоточены на внутренних процессах и не в полной мере решают вопрос о широких отказ

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