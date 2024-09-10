- На время суд признал использование платежных карт для просителей убежища законным.

Мюнхенский административный суд отклонил два срочных ходатайства, направленных против нововведения в виде финансовой карты для заявителей на убежище. В результате, двое заявителей – один из Сьерра-Леоне и один из Нигерии, чье ходатайство было отклонено, – не получат выплат в качестве меры поддержки до окончательного судебного решения.

Суд сослался на то, что использование карты не было явно незаконным. Законодательство санкционировало карту как возможную форму помощи. Соответствующий орган вправе решать, в каких случаях использовать карту. На первый взгляд, не было убедительных причин для органа продолжать выплачивать наличные (дела № S 42 AY 63/24 ER и S 52 AY 65/24 ER).

Суды приходят к разным выводам в конкретных ситуациях.

Система оплаты картой сейчас действует по всей Баварии. Карты позволяют совершать покупки в розничных магазинах и снимать наличные в размере до 50 евро в месяц. Карта имеет географические ограничения и не предназначена для онлайн-шопинга. Цель правительства земли – минимизировать злоупотребления выплатами и, как следствие, миграцией.

Организации, занимающиеся вопросами беженцев, неоднократно критиковали эту инициативу. В отличие от Мюнхенского суда, Административный суд в Нюрнберге уже удовлетворил срочные заявления от заявителей на убежище, оспаривавших ограничения, наложенные платежной картой.

Заявитель из Сьерра-Леоне привела несколько причин, например, необходимость наличных для оплаты такси из-за своего заболевания глаз, где оплата картой может не приниматься.

Второй заявитель, чье дело уже было закрыто из-за болезни, утверждал, что платежная карта действительна только для новых заявителей на убежище, но Мюнхенский административный суд не увидел причин запрещать органам использовать платежную карту до окончательного судебного решения по обоим делам.

Финансовый сектор участвовал в разработке системы платежной карты для заявителей на убежище. Реализация этой системы в Баварии направлена на снижение злоупотреблений выплатами в финансовом секторе.

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