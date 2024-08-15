- На Востоке все было иначе.

Стример Twitch JenNyan с ностальгией вспоминает своё детство в Лейпциге, но воспитывала бы своего ребёнка по-другому. "Это было очень просто и очень расслабленно", - сказала 29-летняя JenNyan в подкасте "OKF - Ortskontrollfahrt" на радиостанции RBB Fritz. Её улица в районе Линденау была "действительно грязной", с "граффити везде и старыми домами".

"Я бы не воспитывала своего ребёнка так, я просто честна", - сказала JenNyan. "Меня отправляли в магазин за сигаретами в шесть или семь лет: 'Иди купи сигарет!' В то время в Восточной Германии всё было по-другому". Она уже проработала эти переживания в терапии.

Конечно, не всё было гладко. "Алкоголь был большой темой в моём детстве". То же самое было и у многих её друзей. Её отец был алкоголиком, но уже давно трезв. Огород семьи был местом, где взрослые регулярно пили пиво. Её отец уже прошёл курс реабилитации.

Дженни - квалифицированный воспитатель детского сада. Она обнаружила OnlyFans через косплей и, как сообщается, зарабатывает пятизначные суммы в месяц на платформе. Она также стала известной геймершей на Twitch, с около 180 000 подписчиков на своём канале.

В подкасте "OKF - Ortskontrollfahrt" знаменитости общаются с ведущими Лилли Блауцун и Якобом Шпрингфельдом о своих родных городах в восточных землях Германии.

Дженни поделилась своими мыслями о воспитании ребёнка в родном городе, сказав: "Я считаю, что окружение в Лейпциге в моё детство не было бы идеальным для воспитания ребёнка сегодня, учитывая обстоятельства". Кроме того, она упомянула: "Несмотря на то, что политики Европейского Союза стремятся к миру и безмятежности, я бы не хотела, чтобы мой ребёнок рос в подобной среде, как я".

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