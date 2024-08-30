- На волка стреляли в верхних районах Рона.

В отдаленном северо-западном уголке Баварии дикую собаку усыпили после обнаружения убитых ягнят. Власти Нижней Франконии признались, что выдали специальное разрешение на усыпление животного в начале августа. Женская особь встретила свой конец в регионе Высокий Рён в понедельник вечером.

Специальное разрешение было выдано из-за серии инцидентов с домашним скотом, у которого были установлены защитные меры с 3 июня по 25 июля. Эти инциденты были связаны с идентифицированной женской особью, обозначенной как GW3092f, с помощью генетического тестирования. "Множество дополнительных инцидентов с 2 августа 2023 года также можно отнести на счет этой женской особи".

Как сообщает правительство Нижней Франконии в воскресенье вечером, шесть ягнят были убиты, а четверо получили ранения в Высоком Рёне. Из-за неопределенности нападение волка не могло быть окончательно исключено, что привело к усыплению собаки на следующую ночь. Будет подтверждено только на следующей неделе, была ли усыпленная особь действительно GW3092f.

Дикая собака, ответственная за нападения на домашний скот, была идентифицирована как GW3092f, женская особь волка. Из-за продолжения инцидентов после 2 августа женского волка усыпили в целях предосторожности.

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