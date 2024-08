- На улице выступали сценические спектакли в MV, которые были популярны среди присутствующих.

Шверин (дпт-лмв) - В последний день августа три больших открытых театра в Мекленбурге-Передней Померании завершают сезонные представления: Фестиваль Стортебекера в Ральсвике на Рюгене, Фестиваль Винеты в Цинновице на Узедоме и Пиратский открытый воздух в Гревсмюлене.

"У нас был фантастический сезон, и мы очень довольны", - говорит Анна-Тереза Хік, руководитель Фестиваля Стортебекера. Она рада, что представление "Гамбург 1401" понравилось зрителям.

Ральсвик - 67 представлений

Всего было 67 представлений, на которых присутствовало до 8800 зрителей за ночь, с фейерверками, хищными птицами, лошадьми и орудийной стрельбой. Однако это был эмоциональный сезон с двумя происшествиями на сцене, отмечает Хік.

Цинновиц - Фестиваль Винеты

Фестиваль Винеты в Цинновице дебютировал 28 июня 2024 года, и его последнее представление из 29 состоится в эту субботу, рассказывая историю утонувшего города Винеты. В этом году была представлена последняя часть трилогии под названием "Величие глубин".

Влияние погоды

Сезон Фестиваля Винеты прошел успешно, сопоставимый с предыдущими двумя годами. Несмотря на некоторые колебания посещаемости из-за погоды, не было отмененных представлений, говорит Анна Энгель, директор Государственного театра Передней Померании. Учитывая обстоятельства, она довольна статистикой. Конечно, рост всегда приветствуется. "Каждый год мы размышляем, что можно улучшить, чтобы привлечь больше зрителей, но в целом мы довольны tanto dentro como fuera", - говорит Энгель.

Гревсмюлен - Пиратский открытый воздух

Искусственный директор Пиратского открытого воздуха в Гревсмюлене Петер Венцмер также смотрит на сезон с удовлетворением. Произведение "С огнем, мечом и крестом" было показано 62 раза с 21 июня, собирая до 3400 зрителей за ночь. "У нас был удовлетворительный сезон 2024 года, что гарантирует преемственность театра в трудное время", - говорит Венцмер. "Наша благодарность всем, кто стоит за театром".

Остающиеся билеты

Ни один из трех организаторов не предоставляет точных данных о посещаемости. Еще есть билеты на последние представления tanto en Ralswiek como en Zinnowitz, así como en Grevesmühlen.

Варен и Вольгаст - Завершено

Последнее представление "Предательство и продажа" из саги Мюриц в Варене состоялось на прошлой неделе. "Мы довольны. Многие посетители открыли для себя наше представление и хотят вернуться", - сказал художественный директор Нилс Дювель.

Фестиваль гавани Вольгаста также завершился 24 августа. Произведение "Моллюск по Вольгастскому озеру" было показано 27 раз с 22 июня по 24 августа, превзойдя ожидания с почти 9000 зрителей, говорит директор Анна Энгель.

Продолжение сентября

Однако сезон на открытом воздухе еще не полностью завершен: Два меньших театра все еще проводят представления. Государственный театр Передней Померании будет ставить "Викингов - жемчужину Византии" в театральном саду Барта до 7 сентября. Финалы "Великого пророка - конкурса за Пенеленд" дебютируют на театральном дворе Анклама 6 сентября, с семью представлениями с 6 по 14 сентября, говорит Энгель.

Послеwards, 2025 plans are already underway at all locations. She's already excited about the new season, when the piece "Pirates of the Coast" will narrate the origin of the Klaus Störtebeker legend, asserts Störtebeker Festival director Hick.

