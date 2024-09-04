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ПолитикаНовостиСДПГ

На улицах обильно молодых людей

 and  Ksenia Johnson
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Озадаченный на Среде граждан: Оlaf Scholz
Озадаченный на Среде граждан: Оlaf Scholz

На улицах обильно молодых людей

На перекрестке с светофором царит какое-то недопонимание, и это транслируется общественности. Во время публичного чата воспитательница детского сада поделилась своими мыслями с канцлером Олафом Шольцем: "Как будто стая подростков: один говорит одно, другой — другое, и все это расходится по кругу", — заявила она. Канцлер Шольц принял к сведению слова воспитательницы и попросил совета.

Канцлер Шольц был явно удивлен вопросом гражданина о имидже своей коалиции на общественном собрании в Берлине. Воспитательница детского сада спросила, как он справляется с несостыковками и неосторожными высказываниями в правительстве. 48-летняя воспитательница, работающая в евангелической школе в Берлине-Панкове, поделилась своей точкой зрения: "Как будто стайка детей: один говорит одно, другой — другое, и все это передается".

Шольц согласился: "Вы правы". Затем он задал вопрос воспитательнице: "Так что же вы предлагаете? Я действительно заинтересован". Он предложил "три звукоизолированные комнаты, где никто не мог бы услышать, что там говорят", как будто имея в виду правительственные кабинеты. Но вскоре Шольц выглядел озадаченным.

Канцлер не согласился с одним из комментариев воспитательницы. Он заявил, что частые разногласия между ним и министром финансов Кристианом Линднером случаются редко. "Это произошло всего несколько раз", — подчеркнул он.

Воспитательница предложила сначала обсуждать проблемы коалиции внутри, а затем доводить их до сведения общественности. Шольц согласился: "Вы правы". Завершив разговор жестом руки, Шольц показал, что согласен, и следующий человек представил следующую тему.

Партии "траffic light" потерпели неожиданное поражение в двух восточногерманских федеральных землях в воскресенье вечером. На выборах в землю они показали худший результат, чем когда-либо прежде, как команда. СДПГ отреагировала на результаты выборов смесью шока и облегчения, опасаясь, что они не преодолеют 5-процентный барьер. Канцлер Олаф Шольц описал результат как "горький" для своей партии, но также отметил, что "ужасные прогнозы" не оправдались. СДПГ удержалась и провела убедительную кампанию. "Это показывает: терпение вознаграждается. Теперь важно продолжать работать над получением дополнительной и новой поддержки".

Заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki поставил под сомнение легитимность коалиции "траffic light" в Германии после выборов. Лидер СДПГ Сакка Эскен в ответ заявила, что у правительства "еще много работы впереди", и выразила уверенность в том, что они продолжат эффективно сотрудничать.

Воспитательница детского сада выразила обеспокоенность разногласиями внутри СДПГ, сравнивая их со стаей подростков с противоречивыми заявлениями, во время своего чата с канцлером Шольцем. Позже, на общественном собрании, она высказала свои thoughts о несостыковках и неосторожных высказываниях в коалиции, повторив свои ранние замечания о том, что СДПГ похожа на стаю подростков с разными мнениями.

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