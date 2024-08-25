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На церемонии выхода Майи Мур из состава "Менесота Линкс" одержали победу над Кейтлин Кларк и "Индианской лихорадкой".

Футболка Майи Мур, иконы WNBA, была убранена, а любящие фанаты из «Миннесота Линкс» имели честь праздновать как победу, так и это значительное событие в субботу.

 and  Lauren Adams
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После окончания матча «Миннесота Линкс» против «Индиана Февер» на «Таргет Центр» в Миннеаполисе,...
После окончания матча «Миннесота Линкс» против «Индиана Февер» на «Таргет Центр» в Миннеаполисе, Миннесота, 24 августа 2024 года, бывшая игрок Миннесота Линкс" myelinne Moore произнесла речь во время церемонии чествования своей майки.

На церемонии выхода Майи Мур из состава "Менесота Линкс" одержали победу над Кейтлин Кларк и "Индианской лихорадкой".

Несмотря на выдающиеся 23 очка Кайлин Кларк, Миннесота Линкс смогла удержать Индиану Фever и одержала победу со счетом 90-80. Эта победа стала шестой подряд для команды и гарантировала им место в плей-офф.

После матча Линкс почтили номер 23 Мойры, подняв его под своды Таргет-центра, что вызвало восторг зрителей.

Мойру выбрали под первым номером на драфте WNBA 2011 года, и она провела восемь сезонов в Миннесоте, привезя команде четыре чемпионских титула и becoming MVP в 2014 году.

Достижения Мойры вне корта не менее впечатляющи. Она сыграла решающую роль в освобождении Джонатана Айронса, который незаконно провел 22 года в тюрьме за преступление, которого не совершал. В 2020 году они поженились и later родили сына Джонатана-младшего.

В 2023 году Мойра объявила о завершении карьеры в WNBA, окруженная семьей, друзьями, бывшими товарищами по команде и тренерами. На церемонии она эмоционально поблагодарила всех, кто поддерживал и влиял на ее жизнь.

"Моя жизнь - это пример того, что происходит, когда мы любим девочку как следует", - сказала Мойра, сдерживая слезы, глядя на свой баннер. "Невозможно увидеть это без любви. Бесчисленное количество людей сформировали мою жизнь, показав мне суть жизни и радости. Я была счастливой получательницей любви и радости и стремлюсь приносить это каждый день".

Мойра отметила, что присутствие Айронса на церемонии было настоящим чудом.

"Годами ты смотрел на меня по телевизору с ограниченными возможностями для общения", - сказала Мойра, обращаясь к Айронсу. "Теперь ты здесь, переживаешь все это".

Показывая вверх на свой баннер, Мойра сказала: "Какая честь! Я люблю вас всех", вызвав овацию стоя от публики.

Между тем, 22-летняя Кларк праздновала свою победу в первой четверти игры.

Под руководством своей наставницы Мойры Кларк преодолела отметку в 500 очков всего в 29 играх.

Перед матчем в субботу Кларк выразила благодарность Мойре, назвав ее "тем человеком", который оказал значительное влияние на ее баскетбольную карьеру.

"Она была тем человеком для меня в детстве", - поделилась Кларк с журналистами. "Тот тип человека, которого ты хочешь, чтобы твоя маленькая дочь восхищалась. Удивительно, что я играю в этом стадионе. Я играла здесь в колледже, и теперь, как профессионал. Какой-то круг закрывается. Но Майя (Мойра) была тем человеком, который сформировал мой путь, и ее влияние на меня было огромным".

После матча Клэрк упомянула, что влияние Мойры на ее баскетбольную карьеру было значительным, сказав: "Она была тем человеком для меня в детстве". На своей церемонии прощания Мойра подчеркнула важность любви и поддержки в своем пути, сказав: "Моя жизнь - это пример того, что происходит, когда мы любим девочку как следует".

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