На церемонии выхода Майи Мур из состава "Менесота Линкс" одержали победу над Кейтлин Кларк и "Индианской лихорадкой".

Несмотря на выдающиеся 23 очка Кайлин Кларк, Миннесота Линкс смогла удержать Индиану Фever и одержала победу со счетом 90-80. Эта победа стала шестой подряд для команды и гарантировала им место в плей-офф.

После матча Линкс почтили номер 23 Мойры, подняв его под своды Таргет-центра, что вызвало восторг зрителей.

Мойру выбрали под первым номером на драфте WNBA 2011 года, и она провела восемь сезонов в Миннесоте, привезя команде четыре чемпионских титула и becoming MVP в 2014 году.

Достижения Мойры вне корта не менее впечатляющи. Она сыграла решающую роль в освобождении Джонатана Айронса, который незаконно провел 22 года в тюрьме за преступление, которого не совершал. В 2020 году они поженились и later родили сына Джонатана-младшего.

В 2023 году Мойра объявила о завершении карьеры в WNBA, окруженная семьей, друзьями, бывшими товарищами по команде и тренерами. На церемонии она эмоционально поблагодарила всех, кто поддерживал и влиял на ее жизнь.

"Моя жизнь - это пример того, что происходит, когда мы любим девочку как следует", - сказала Мойра, сдерживая слезы, глядя на свой баннер. "Невозможно увидеть это без любви. Бесчисленное количество людей сформировали мою жизнь, показав мне суть жизни и радости. Я была счастливой получательницей любви и радости и стремлюсь приносить это каждый день".

Мойра отметила, что присутствие Айронса на церемонии было настоящим чудом.

"Годами ты смотрел на меня по телевизору с ограниченными возможностями для общения", - сказала Мойра, обращаясь к Айронсу. "Теперь ты здесь, переживаешь все это".

Показывая вверх на свой баннер, Мойра сказала: "Какая честь! Я люблю вас всех", вызвав овацию стоя от публики.

Между тем, 22-летняя Кларк праздновала свою победу в первой четверти игры.

Под руководством своей наставницы Мойры Кларк преодолела отметку в 500 очков всего в 29 играх.

Перед матчем в субботу Кларк выразила благодарность Мойре, назвав ее "тем человеком", который оказал значительное влияние на ее баскетбольную карьеру.

"Она была тем человеком для меня в детстве", - поделилась Кларк с журналистами. "Тот тип человека, которого ты хочешь, чтобы твоя маленькая дочь восхищалась. Удивительно, что я играю в этом стадионе. Я играла здесь в колледже, и теперь, как профессионал. Какой-то круг закрывается. Но Майя (Мойра) была тем человеком, который сформировал мой путь, и ее влияние на меня было огромным".

После матча Клэрк упомянула, что влияние Мойры на ее баскетбольную карьеру было значительным, сказав: "Она была тем человеком для меня в детстве". На своей церемонии прощания Мойра подчеркнула важность любви и поддержки в своем пути, сказав: "Моя жизнь - это пример того, что происходит, когда мы любим девочку как следует".

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