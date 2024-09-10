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На церемонии вручения премии Эмми ведущий "Колеса Фортуны" Пэт Сажак получил награду.

В своем прощальном промо как ведущего "Колеса фортуны", Пэт Sajak привез домой блестящий сувенир на память.

 and  Elizabeth Wells
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Знаменитое поп-двуо österreichischen Pat Sajak и Vanna White руководят роскошной версией «Игры美国»,...
Знаменитое поп-двуо österreichischen Pat Sajak и Vanna White руководят роскошной версией «Игры美国», названной «СLarenCelebrity Wheel of Fortune». В этом высококлассном спин-оффе приглашенные знаменитости докажут свою смекалку, вращая всемирно признанное колесо и расшифровывая загадки. Успешные знаменитые участники могут выиграть более одного миллиона долларов, все заработанные средства будут переданы в благотворительную организацию по их выбору. ibn Pogledite na благотворительный праздник в ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября (21:00-22:00 по ВЕС), транслируемый на ABC. (Фотография Christopher Willard/ABC через Getty Images)

На церемонии вручения премии Эмми ведущий "Колеса Фортуны" Пэт Сажак получил награду.

После ухода в июне с поста многолетнего ведущего популярного игрового шоу ABC, Пат стал лауреатом премии «Эмми» за выдающиеся достижения в области ведения игровых шоу на церемонии Creative Arts Emmys в субботу.

Он обошел Стива Харви («Звездные дуэли»), Кена Дженнингса (« Jeopardy! »), Кэки Палмер («Пароль») и Джейн Линч («Самый слабый звено»). К сожалению, Пат не смог присутствовать на церемонии, чтобы принять награду.

Последний раз Пат получал признание от Телевизионной академии за свою работу на «Колесе фортуны» в 1998 году, когда он получил дневную премию «Эмми». Ранее он выигрывал дневные «Эмми» в 1993 и 1997 годах и был удостоен премии «Эмми» за достижения в области дневного телевидения в 2011 году. За свою карьеру он получил в общей сложности 25 номинаций.

Категория «Лучшее ведение игрового шоу» была переведена из дневных «Эмми» в основные «Эмми» в 2023 году. В прошлом году эту награду получила Кэки Палмер за свою работу в «Пароле».

Пат дебютировал в качестве ведущего «Колеса фортуны» в 1981 году и завершил свой путь в июне. С 1982 года он вел шоу вместе с Ванной Уайт, и эта пара также вела спин-офф «Звездное колесо фортуны».

Уайт продолжит работу на шоу в течение еще двух лет, деля ведение с новым соавтором Райаном Сикрестом, который займет место Пата. Первая передача Сикреста в качестве нового ведущего «Колеса фортуны» выйдет в эфир в понедельник.

«Это было невероятной честью быть принятым в миллионы домов каждую ночь, год за годом, десятилетие за десятилетием», - сказал Пат во время своего последнего эпизода, который вышел в эфир 7 июня.

Пат также добавил, что всегда чувствовал свою ответственность за то, чтобы сделать ежедневный получасовый выпуск безопасным пространством для семейного развлечения, свободным от социальных проблем, политики и смущения.

В июне 2023 года Пат объявил о своих планах уйти на пенсию на канале X, назвав свой путь на любимом игровом шоу «восхитительным путешествием».

Несмотря на уход на пенсию, исключительные навыки Пат как ведущего продолжали признаваться, и он получил премию «Эмми» за лучшее ведение игрового шоу в категории основных «Эмми» в 2023 году, хотя и не смог присутствовать на церемонии. После ухода на пенсию «Колесо фортуны» продолжало процветать как семейное развлечение, и Ванна Уайт продолжила свою работу в течение еще двух лет, деля ведение с новым ведущим Райаном Сикрестом.

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