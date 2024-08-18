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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

На свадебных участниках нападают с помощью стандартных шаблонов и снарядов

Пышное свадебное торжество длится далеко за полночь. Внезапно фейерверк, предназначенный для зрителей, случайно causa повреждения двум полицейским.

 and  Vladimir Milov
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Сотрудники правопорядка задерживают человека и доставляют его в местное медицинское учреждение в районе.

- На свадебных участниках нападают с помощью стандартных шаблонов и снарядов

Пятидесятидвухлетний мужчина подозревается в запуске ракет и пиротехники на свадебном торжестве, которое происходило в окнах дома в Нижней Франконии. В субботу вечером в Stadtlauringen (округ Schweinfurt) двое полицейских получили легкие ранения в результате инцидента, как сообщается в полицейских отчетах. К счастью, гости на свадьбе остались невредимыми.

При прибытии первого полицейского отряда пиротехника продолжала запускаться из соседнего дома в сторону свадебной вечеринки. Подозреваемый initially проигнорировал присутствие полиции. Близкий взрыв пиротехники временно повредил слух у двоих полицейских, но они смогли продолжить свою работу.

Полиция окружила дом и задержала подозреваемого.

Несколько патрульных автомобилей окружили место. После обмена словами с полицейскими, мужчина, якобы, прекратил запускать пиротехнику и сдался добровольно.

Подозреваемый был под влиянием алкоголя с содержанием 1.34% и, предположительно, переживал психический кризис. Полиция доставила его в районную больницу для наблюдения. Расследование продолжается, так как мужчина обвиняется в причинении телесных повреждений, нападении на сотрудников полиции и нарушении правил обращения с взрывчатыми веществами.

Полицейские запросили помощь у своих коллег, так как им требовалась помощь в задержании подозреваемого. В результате, полицейское управление предупредило соседей, рекомендуя им держаться на безопасном расстоянии из-за сложившейся ситуации.

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фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
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