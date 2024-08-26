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На стройплощадке обнаружены древние римские артефакты, в том числе надгробия и скульптура божественной фигуры.

Будущие исследования будут осуществляться в Майнце, где под землей хранятся останки когда-то выдающейся цивилизации. Майнц является уникальной связью, протягивающейся от древних времен до наших дней.

 and  Mark Rodriguez
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На стройплощадке одновременно трудятся рабочие и археологические специалисты,
На стройплощадке одновременно трудятся рабочие и археологические специалисты,

- На стройплощадке обнаружены древние римские артефакты, в том числе надгробия и скульптура божественной фигуры.

На строительной площадке для исследовательского центра в Майнце обнаружены древнеримский погребальный памятник и частично сохранившаяся статуя. Об этом объявили министры Михаэль Эблинг (Внутренняя политика) и Клеменс Хох (Наука) от СДПГ, курирующие Управление по делам памятников (ГДКЕ) в Рейнланд-Пфальце.

Теперь сотни контейнеров хранят различные артефакты, в том числе монеты, осколки оконного стекла и печати, найденные во время раскопок на месте, где некоммерческая организация Tron строит объект. Археологические исследования должны завершиться к Рождеству.

Строительная площадка расположена возле бывшего римского военного лагеря, в котором размещалось 12 000 солдат, и ближайшего гражданского поселения, где жили ремесленники, как объяснил Эблинг. Оба - погребальный памятник раннего 3-го века и sandstone statue - были обнаружены примерно в 50 см от поверхности.

По словам главного археолога штата Ульриха Химмельманна из ГДКЕ, в этом районе не было никакой строительной деятельности в Средние века. Более крупный римский город объясняет легкий доступ к этим древним остаткам.

Исследовательский центр обойдется примерно в €175 миллионов. Tron строит здание для лабораторий и администрации на этом месте, всего в нескольких минутах от Медицинского университета Майнца, по приблизительной стоимости €175 миллионов. Срок завершения, первоначально запланированный на 2027 год, сейчас откладывается примерно на 2 месяца из-за этих археологических исследований, сказал коммерческий директор Tron Михаэль Людольф. Тем не менее, они корректируют график, чтобы синхронизировать строительство и археологию.

Tron, у которого есть акционеры, такие как штат Рейнланд-Пфальц, Медицинский университет Майнца и Университет имени Иоганна Гутенберга, проводит исследования активных веществ для иммунотерапевтического лечения рака и других заболеваний. Название ассоциации расшифровывается как Переводная онкология, и сооснователи BioNTech Угур Сахин и Озгюр Тюreci играют значительную роль.

Мраморный погребальный памятник, скорее всего, датируется примерно 1-м веком и имеет буквы F, P и H. Он указывает на каменное здание, и раскопки показали погребальную камеру с куполом. По словам Химмельманна, такие могилы в поселениях довольно редки.

Санстоун статуя похожа на другую находку в Новом городе Майнца - статую римской богини Салус, как сообщило Министерство внутренних дел. Новая статуя считается очень важной для археологии Химмельманном.

Во время подземных раскопок было найдено здание с подпольным отоплением, каменными стенами и деревянными столбами от более раннего римского здания, сказал Химмельманн. Почти 500-летняя история римского Майнца лежит практически друг на друге в этом районе. По мере быстрого продвижения строительства Tron археологи приоритетно занимаются сохранением и транспортировкой находок, с последующим тщательным анализом по мере возможности. Уже очевидно, что находок много, сказал Химмельманн.

К списку открытий добавлены: министры Эблинг и Хох объявили, что также был найден мраморный погребальный памятник с буквами F, P и H. Кроме того, была обнаружена частично сохранившаяся sandstone statue, подобная статуе Салус в Майнце, что дает ценные сведения для археологических исследований.

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