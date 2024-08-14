На стене лондонского зоопарка Банкси есть ключ к тому, почему дикие животные появляются по всему городу

Мурал от таинственного уличного художника Бэнкси изображал гориллу, держащую входные ворота, в то время как птицы взмывали в небо, а морж брел прочь. Три пары глаз выглядывали из темноты внутри.

Возможно, это объясняет, почему твари, созданные Бэнкси — от горной козы, сидящей на опоре здания, до пираний, кружащих вокруг поста полиции, до носорога, взбирающегося на машину — появились в самых неожиданных местах Лондона в течение девяти дней подряд.

Каждая из работ, размещенных на странице Бэнкси в Instagram, включала хэштег «Лондонский зоопарк», сказал Дэн Симмондс, менеджер по работе с животными в зоопарке. Но он не думал, что художник украсит дверь самого зоопарка.

«Частью тайны Бэнкси, безусловно, является то, что все всегда становится сюрпризом», — сказал Симмондс. «Конечно, мы не ожидали, что это произойдет именно здесь, на одной из наших огромных рольставней для входа. Но когда мы пришли и увидели это, мы поняли, что нам очень повезло».

Симмондс сказал, что обнаружил мурал около 6:30 утра, когда пришел кормить голодных животных. Велосипедисты, которые каждый morning ездят вокруг Регентского парка, где находится зоопарк, уже позировали для селфи.

Рольставню закрыли на весь день, чтобы продемонстрировать работу. Сейчас сезон пик для зоопарка, но знаменитый уличный художник быстро собирает свою аудиторию, и люди приходят посмотреть и сфотографироваться.

Бэнкси начал свою карьеру, распыляя краску на здания в Бристоле, Англия, и стал одним из самых известных художников в мире.

Его картины и инсталляции продаются на аукционах за миллионы долларов и привлекли воров и вандалов. Новая серия работ не стала исключением, и работники зоопарка защитили ее позже в день прозрачным пластиковым покрытием.

Носорог, появившийся в понедельник, был отмечен граффити. Силуэт волка на спутниковой тарелке на крыше — как будто воющий на луну — был украден несколько часов спустя после того, как стало известно об этой работе на прошлой неделе.

Большого кота, растянувшегося на спине обветшалого билборда, удалили в течение нескольких часов трое мужчин, которые сказали, что были наняты для его удаления по соображениям безопасности.

Пост полиции, похожий на аквариум, был удален от ближайшего к суду Олд-Бейли и перемещен в офисы Корпорации города Лондона для его защиты, сказал представитель. В конечном итоге он будет размещен там, где его смогут увидеть общественность.

Неизвестно, будет ли мурал в зоопарке последним в серии.

Симмондс сказал, что зоопарк почувствовал себя польщенным тем, что Бэнкси выбрал его в качестве одной из своих холстов. Он был особенно взволнован, увидев большого орангутанга, потому что когда-то был его смотрителем.

Он сказал, что, по его мнению, горилла на мурале — это вымирающий западный низменный горилла, подвид, который есть в зоопарке. Симмондс идентифицировал одну из птиц как возможную ара и еще одного зверька как летучую мышь.

«Что касается глаз, кто знает, может быть, это кошки выглядывают», — сказал он. «Вот в чем прелесть. Лишь Бэнкси знает».

Стиль работ Бэнкси часто включает в себя социальную критику и сюрреалистические сцены, как видно на мурале в зоопарке. Арт-мир Лондона бурлит от возбуждения из-за его недавней серии инсталляций.

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