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На собрании компании высшее руководство VW выступило за сохранение текущей стратегии, чтобы обеспечить успех.

На собрании компании совет впервые выступает передkami. Многие вопросы от беспокойного персонала остаются без внимания.

 and  Viktoriya Miller
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На собрании компании в Вольфсбурге правление VW объясняет свой план фискальной строгности.
На собрании компании в Вольфсбурге правление VW объясняет свой план фискальной строгности.

- На собрании компании высшее руководство VW выступило за сохранение текущей стратегии, чтобы обеспечить успех.

Высшее руководство VW обосновывает более строгие сокращения бюджета на собрании сотрудников в Вольфсбурге. "У нас есть примерно один-два года, чтобы вернуться на путь роста", - заявил финансовый директор Арно Антлиц более чем 10 000 работникам VW. "Нам нужно максимально эффективно использовать это время", - добавил он. "На протяжении длительного времени мы тратим больше денег на наш бренд, чем получаем, и это не sostenible!"

VW планирует выделить средства на новые инициативы за счет этих сбережений. "Нам срочно нужны средства для крупных инвестиций", - сказал глава марки Томас Шэфер. "Если мы сможем устойчиво сократить расходы и инвестировать в уникальную линейку продуктов, которой еще не видели конкуренты и клиенты, тогда мы заложим основу для будущих поколений, которые будут работать на Volkswagen в Германии".

Сотрудники выразили свои опасения

Администрация встретила жесткое сопротивление со стороны сотрудников. VW не смог предоставить свежие идеи о новых стратегиях экономии, представленных в понедельник на мероприятии, организованном советом рабочих. Лидер европейского автопрома объявил о решении ужесточить меры экономии для основной марки VW в связи с ухудшающейся ситуацией.

Закрытие немецкого завода и увольнения больше не исключены. Совет рабочих и IG Metall выразили решительное противодействие, а земля Нижняя Саксония, которая имеет долю в VW, призвала компанию воздержаться от закрытия мест.

Недостаток доходов для двух предприятий

Ссылаясь на места, Антлиц подчеркнул избыточную мощность. В настоящее время в Европе продается на два миллиона автомобилей меньше, чем до пандемии, и эта тенденция вряд ли изменится. Для VW, чья доля рынка в Европе составляет около 25%, это означает: "Мы теряем возможность продать около 500 000 автомобилей, что соответствует продажам двух предприятий. И это не связано с нашими продуктами или плохой работой продаж. Просто рынок больше не доступен".

VW все еще не раскрыл потенциальные места, которые могут быть закрыты. Ранее компания заявила, что закрытие заводов будет последним средством, только если не удастся реализовать быстрые меры. VW имеет автомобильные заводы в Вольфсбурге, Эмдене, Оснабрюке, Ганновере, Цвиккау, Дрездене, а также компонентные factories в Касселе, Зальцгиттере, Брауншвейге и Хемнице.

VW стремится направить часть сбережений от сокращения бюджета на новые инициативы. Несмотря на сокращение бюджета, глава марки Томас Шэфер подчеркнул необходимость значительных средств для крупных инвестиций.

Финансовый директор VW Арно Антлиц упомянул, что из-за сокращения продаж автомобилей в Европе компания теряет возможность продать около 500 000 автомобилей, что соответствует продажам двух предприятий, и это не связано с плохой работой, а скорее с сокращением рынка.

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