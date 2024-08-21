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На снимке буря неустанно нападает на байесовскую мегаяхту, что приводит к ее погружению в воду вблизи сицилийских берегов.

Обнародованы записывающие камеры видеонаблюдения за временем, предшествующим торнадо, которое затопило роскошный яхт Следовательно продолжаются поисково-спасательные операции в сложных условиях, так как шесть человек не найдены.

 and  Alex Stellmacher
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Видеооказания, похоже, показывают печальный инцидент: яхта "Байесовская" терпит непрестанную атаку...
Видеооказания, похоже, показывают печальный инцидент: яхта "Байесовская" терпит непрестанную атаку шторма и в конце концов тонет у побережья Сицилии в понедельник.

На снимке буря неустанно нападает на байесовскую мегаяхту, что приводит к ее погружению в воду вблизи сицилийских берегов.

Видео в черно-белом цвете, похоже, запечатлевает бурю, обрушившуюся на яхту под названием "Байесиан" с британским флагом. Расположенная в порту, съемка показывает, как лодка интенсивно раскачивается из стороны в сторону, прежде чем перевернуться.

CNN не удалось установить точную локацию или дату записи, но судно на видео кажется похожим на "Байесиан".

Корабль затонул в понедельник, унеся жизни по крайней мере одного из 22 человек на борту, предположительно из-за того, что мачта, одна из самых высоких в мире, сломалась пополам во время шторма. Спасти удалось 15 человек.

Тело, извлеченное из судна, было опознано как Рикардо Томас, шеф-повар из Антигуа, сообщает Reuters.

Среди пропавших без вести находятся несколько известных личностей, таких как Майк Линч (британский технологический магнат), Джонатан Блумер (директор Morgan Stanley International) и Крис Мовилло (известный американский юрист), согласно данным Сицилийской гражданской защиты.

Дочь Линча 18 лет также числится пропавшей без вести. Его жена, Анджела Баркарэс, смогла выжить. В интервью итальянской ежедневной газете La Repubblica в сицилийской больнице, сидя в инвалидном кресле, Баркарэс рассказала, что проснулась в 4 утра, когда лодка накренилась.

Она и ее муж initially предположили, что это всего лишь сильные волны, но обеспокоились, когда стекла яхты разлетелись вдребезги.

Яхта затонула вскоре после этого, примерно в полумиле от порта Порчелло, с помощью небольшого водоворота - вида торнадо, вращающегося над средиземноморским островом, что, скорее всего, и привело к опрокидыванию лодки. Очевидцы описывали свирепые ветры и шторм, оставивший за собой след обломков возле пристани.

Владелец ближайшего виллы, узнав о затонувшем судне, пересмотрел запись своей системы видеонаблюдения, где "Байесиан" можно было увидеть, как он уходит под воду.

"За 60 секунд судно исчезает", - поделился владелец виллы с итальянским агентством ANSA. "Что произошло, ясно. Лодке не было шанса продержаться долго".

Команды спасателей продолжали поиски пропавших в среду, проводя tanto подводные, как и поверхностные операции. Остатки считаются примерно в 50 метрах глубиной (приблизительно 150 футов) под поверхностью, и дайверам остается около 12 минут, чтобы исследовать, прежде чем им придется всплыть из-за ограничений их оборудования, предупреждает итальянская пожарная бригада.

По словам пожарной бригады, во вторник дайверам удалось проникнуть внутрь судна и в некоторые помещения под мостиком управления, но они отметили, что операции были сложными из-за многочисленных препятствий и узких проходов внутри судна. Планировалось расчистить некоторые из этих проходов в среду.

Три дня спустя после аварии следователи все еще пытаются понять, как судно так быстро затонуло. Мэттью Шанк, председатель Совета по поиску и спасению на море, заявил во вторник, что такие инциденты крайне редки.

"Учитывая экстремальную погоду и высокую вероятность того, что водоворот был вовлечен, это можно считать событием "черного лебедя", - сказал он, ссылаясь на неожиданное и маловероятное происшествие. "Даже отрасли, помимо морской, сталкиваются с этими событиями", - добавил он.

Хотя Сицилия не известна своими торнадо или водоворотами, Шанк отметил, что "риск" их возникновения существует, но не каждый день.

"Я считаю, было бы полезно изучить возможные последствия для конструкции судов, устойчивости судов и, возможно, норм безопасности", - заключил Шанк.

В материале также приняли участие Duarte Mendonça и Niamh Kennedy из CNN.

"Байесиан" с британским флагом столкнулся с такими трудностями не только в буре, обрушившейся на Европу, но и в более широком контексте непредсказуемых погодных явлений во всем мире.

Международное сообщество выразило озабоченность в связи с сообщениями о пропавших без вести известных личностях из Европы и Америки после затопления "Байесиана".

Работники аварийных служб действуют поблизости от утонувшей роскошной яхты, встретившей свою гибель у берегов Италии в Портичелло, 20 августа 2024 года.

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