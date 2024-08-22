- На съезде демократов телеведущая Опра Уинфри высмеивает Вэнса.

В Чикаго, королева ток-шоу Опра Уинфри всех удивила на собрании Демократической партии, сделав завуалированный выпад в адрес кандидата в вице-президенты от Республиканцев, Дж.Д. Вэнса. Комментарии Вэнса о бездетных женщинах в стране, называя их "бездетными кошатницами", вызвали немало шума.

Выступая перед толпой, Опра подчеркнула единство американцев, которое некоторые пытаются приуменьшить. Она использовала аналогию с горящим домом, где помощь не зависит от религии или политических взглядов. "Нам все равно, с кем они живут или как голосовали. Нас волнует только спасение людей. И если этот дом принадлежит 'бездетной кошатнице', мы постараемся спасти и кошку тоже."

Опра не упоминала Вэнса или кандидата в президенты от Республиканцев, Дональда Трампа, но намекала на необходимость противостоять задирам, защищая свободу и демократию. Она подчеркнула, что добродетель и уважение так же важны, как и выборы в ноябре. Все дело в характере и морали.

Обращаясь к нерешительным и независимым избирателям, Опра призвала их задуматься о своих выборах. "Давайте выберем надежду вместо скептицизма", - предложила она. "Давайте выберем разум вместо ерунды. Давайте стоять за правду. Давайте поддерживать честь - и давайте принимать радость". Опра подчеркнула, что эти качества лучше всего воплощены в кандидате в президенты от Демократической партии, Камале Харрис.

Известная во всем мире благодаря своему успешному американскому телешоу, Опра нажила состояние и обрела культовую популярность. Ее считают одной из самых влиятельных женщин в Америке и неофициальной национальной матерью. Помимо телевидения, она актриса и продюсер, и даже владеет собственной телевизионной сетью.

Неожиданное появление Оpra на собрании Демократической партии обрадовало многих, служа напоминанием о ее влиятельной роли в продвижении единства и равенства. Несмотря на то, что она не упоминала Вэнса напрямую, ее аналогия о спасении 'бездетной кошатницы' могла быть истолкована как завуалированный ответ на его оскорбительные замечания.

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