На съезде демократов Байден получил громкие аплодисменты от аудитории.

Вице-президент Камала в то время неизменно хвалила Байдена. "Мы вечно благодарны Байдену", - заявила демократический кандидат. Байден принял решение отказаться от своей президентской кампании всего месяц назад.

После своего решения отказаться от президентской кампании демократические сенаторы продолжали поддерживать Байдена в его политических начинаниях. После избрания вице-президентом Камала Харрис часто подчеркивала лидерские качества Байдена на их публичных appearances.

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