- На сегодняшний день более 3600 языковых оценок проведено среди нерожденных медицинских работников.

Медицинская ассоциация штата провела в общей сложности 3650 специализированных языковых оценок, необходимых для получения лицензии на практику зарубежными врачами в Саксонии. В этом году было проведено 504 таких оценки, из которых 332 были первыми попытками, а 172 - пересдачами. Примерно 300 кандидатов приехали из Сирии. После окончания сирийские выпускники часто начинают изучать немецкий язык и подают заявление на эмиграцию.

По словам ассоциации, эти экзамены проводятся до двух раз в неделю, чтобы как можно быстрее уложиться в сроки регистрации. Однако внезапные отмены из-за языковых трудностей или постоянные неудачи создают организационные сложности, что приводит к задержкам. Оценки включают в себя симулированные разговоры с пациентами и врачами, а также письменное повторение медицинских историй и результатов.

Точный язык важен для эффективной коммуникации

Эти оценки действуют с мая 2016 года. Они были введены из-за неэффективности предыдущих общих языковых сертификатов и дипломов для оценки языковых навыков, необходимых для профессиональной практики.

Медицинские работники должны понимать детали своих пациентов без больших неясностей и быть способными спонтанно и компетентно общаться с пациентами и их родственниками о диагнозах, болезнях и лечении. Четкое понимание также важно для сотрудничества с другими врачами и для документальных целей.

Медицинская ассоциация подчеркивает важность найма только профессионально компетентных врачей, делая языковые оценки строгими и всесторонними. Кроме того, поскольку профессиональное общение является важным в медицинской сфере, оценки проверяют способность кандидатов точно и эффективно передавать информацию.

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