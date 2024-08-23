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На сегодняшний день более 3600 языковых оценок проведено среди нерожденных медицинских работников.

Вعنوان Saxony на подходе дефицит врачей. Медицинские профессионалы, не являющиеся носителями немецкого языка, могут работать, если они достаточно понимают немецкий медицинский жаргон, гарантируя эффективное общение с пациентами и коллегами.

 and  Viktoria Klein
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На данный момент было проведено 504 передовых языковых оценки
На данный момент было проведено 504 передовых языковых оценки

- На сегодняшний день более 3600 языковых оценок проведено среди нерожденных медицинских работников.

Медицинская ассоциация штата провела в общей сложности 3650 специализированных языковых оценок, необходимых для получения лицензии на практику зарубежными врачами в Саксонии. В этом году было проведено 504 таких оценки, из которых 332 были первыми попытками, а 172 - пересдачами. Примерно 300 кандидатов приехали из Сирии. После окончания сирийские выпускники часто начинают изучать немецкий язык и подают заявление на эмиграцию.

По словам ассоциации, эти экзамены проводятся до двух раз в неделю, чтобы как можно быстрее уложиться в сроки регистрации. Однако внезапные отмены из-за языковых трудностей или постоянные неудачи создают организационные сложности, что приводит к задержкам. Оценки включают в себя симулированные разговоры с пациентами и врачами, а также письменное повторение медицинских историй и результатов.

Точный язык важен для эффективной коммуникации

Эти оценки действуют с мая 2016 года. Они были введены из-за неэффективности предыдущих общих языковых сертификатов и дипломов для оценки языковых навыков, необходимых для профессиональной практики.

Медицинские работники должны понимать детали своих пациентов без больших неясностей и быть способными спонтанно и компетентно общаться с пациентами и их родственниками о диагнозах, болезнях и лечении. Четкое понимание также важно для сотрудничества с другими врачами и для документальных целей.

Медицинская ассоциация подчеркивает важность найма только профессионально компетентных врачей, делая языковые оценки строгими и всесторонними. Кроме того, поскольку профессиональное общение является важным в медицинской сфере, оценки проверяют способность кандидатов точно и эффективно передавать информацию.

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