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"На самом открытом этапе": Кто из "морщинок" звезд выйдет победителем в качестве чемпиона US Open в Нью-Йорке?

Главный турнир года в теннисе состоялся, и дни открытого чемпионата США по теннису выглядят наиболее захватывающими.

 and  Melissa Williams
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"На самом открытом этапе": Кто из "морщинок" звезд выйдет победителем в качестве чемпиона US Open в Нью-Йорке?

Следуя измененному расписанию из-за Олимпиады, которое привело к тому, что многие топовые спортсмены вернулись на грунт после сезона на травяных кортах, множество игроков прибывают в Нью-Йорк после одного из самых изнурительных сезонов в истории.

Глобальный номер один в женском теннисе Ига Свёнтек признала, насколько "требовательным" был тур в этом году, в то время как 18-кратная победительница турниров Большого шлема Крис Эверт поделилась с CNN, что это был "действительно трудный год для всех".

Она выразила свои мысли CNN Кристиане Аманпур, упомянув, что "Я думаю, именно поэтому вы видели некоторые срывы на корте, эмоции накалены".

Она продолжила, сказав, что "они немного на пределе эти топ-игроки, потому что они провели полный год, приняли участие в более турниров, чем когда-либо прежде, плюс они приняли участие в Олимпиаде, которая была невероятно захватывающей и эмоционально напряженной. Это истощило их силы".

“Конец года наступил, и я думаю, что он открыт с обеих сторон. Он такой же открытый, как я когда-либо видела, и все немного уставшие. Это действительно будет зависеть от того, кто найдет эту энергию и мотивацию в последней части этого года, чтобы показать свой лучший теннис в следующие две недели”.

Оба, Эверт и легендарная теннисистка Мартина Навратилова, сказали Аманпур, что им трудно представить победителя в женской сетке, кроме Свёнтек, Арины Соболенко, Коко Гауфф или Елены Рыбакиной.

Свёнтек, чемпионка US Open 2022 года, утвердила себя как силу на грунте, но потерпела шокирующее поражение в полуфинале на Олимпиаде.

Она преодолела себя, чтобы выиграть бронзовую медаль в Париже и выйти в полуфинал на Cincinnati Open, свой первый турнир после Олимпиады, несмотря на поражение от выдающейся Соболенко.

Белоруска, двукратная победительница Australian Open в одиночном разряде, несомненно, считается фаворитом перед US Open после отказа от участия в Олимпиаде.

Соболенко недавно поделилась своими чувствами, что она "освежена" и постепенно улучшает свою форму в последнее время, что culminated в доминирующей победе на Cincinnati Open на прошлой неделе, не проиграв ни сета.

Между тем, местный фаворит Коко Гауфф борется с поддержанием своей формы во второй половине сезона, стремясь защитить свой титул US Open.

Гауфф, занимающая третье место в мире, была выбита в третьем раунде Олимпиады, а затем потерпела поражение во втором раунде Canadian Open и шокирующее поражение в первом раунде на Cincinnati Open, где она была действующим чемпионом.

Рыбакина, чемпионка Уимблдона 2022 года, не прошла дальше третьего раунда на US Open и объявила о разрыве с тренером Стефано Вуковичем в пятницу, всего за несколько дней до начала турнира.

Мировой номер четыре выиграла три титула в 2024 году, но ее последняя победа была в апреле, и она недавно боролась с бронхитом, что привело к ее отсутствию на Олимпиаде и Canadian Open. Рыбакина вернулась на корт на Cincinnati Open, но упустила два матч-бола в трехсетовом поражении от Леилы Фернандес в своем первом матче после возвращения.

“Все устали, и мы увидим, кто больше хочет этого”, - сказала Навратилова CNN. “Я думаю, Соболенко может быть самой свежей, потому что она не участвовала в Олимпиаде. Все остальные будут либо эмоционально истощены, либо бороться с мелкими травмами”.

"So мы увидим, кто останется здоровым и кто больше хочет этого, но это будет открыто с обеих сторон".

Три фаворита в мужской сетке

В мужской сетке трудно выбрать победителя, кроме Карлоса Алькараса, Новака Джоковича и Янина Сина.

Алькарас потерпел обидное поражение от Джоковича в финале Олимпиады после победы над сербом в финале Уимблдона в этом году.

Этот год был еще одним невероятным для молодого таланта, который добавил к своему резюме два дополнительных турнира Большого шлема и титул Мастерс 1000. Однако Алькарас выбыл в первом раунде на Cincinnati Open и сорвался в гневе, разбил ракетку, что было редким проявлением эмоций, за которое он later извинился.

Джокович был столь же эмоционален на Олимпиаде, но по другим причинам. 37-летний серб завоевал золотую медаль в Париже, последний крупный титул, которого он добивался в своей карьере, назвав это своей "наибольшей достижением".

Джокович выступает в качестве действующего чемпиона в Нью-Йорке, с четырьмя победами на US Open. Он не играл со финала Олимпиады и, скорее всего, будет чувствовать себя расслабленным, если не идеально подготовившимся к матчу, когда он будет претендовать на рекордное 25-е одиночное звание Большого шлема.

Синнер, занимающий первое место в мире, входит в US Open в отличной форме после победы в своем третьем карьерном титуле Мастерс 1000 на недавнем Cincinnati Open, хотя временами он казалось, что он борется с травмой бедра.

Однако победитель Australian Open 2024 года столкнулся с проблемами за пределами корта и, по сообщениям, расторгнул контракт со своим физиотерапевтом и тренером в последние дни перед US Open после того, как избежал дисквалификации за два положительных теста на запрещенное вещество.

После изнурительного Олимпийского сезона многие теннисисты почувствовали усталость и необходимость отдохнуть перед US Open. Несмотря на напряженный график, топовые спортсмены продолжали демонстрировать свой талант на различных теннисных турнирах, доказывая свою преданность спорту.

После Олимпиады многие ведущие игроки, в том числе Ига Свёнтек и Арина Соболенко, вернулись на корт, демонстрируя свои впечатляющие навыки и стойкость.

НОВЫЙ ЮРК, НОВЫЙ ЮРК – 10 сентября: Novak Djokovic из Сербии ликует после выигрыша очка против россиянина&Daniil Medvedev во время их решающего матча в мужском одиночном разряде на 14-й день Открытого чемпионата США по теннису в 2023 году, который проходит в Уимблдоне на Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг в районе Флашинг в районе Квлинс в Нью-Йорке.
На US OPEN 2023 в Нью-Йорке, Нью-Йорк, американка Коко Гаauff возвращает форхенд Арине Соболенко из Белоруссии в финале турнира среди женщин в dreтий успешный день. Соревнование проходило в Уимбл Geistlicher опасностью оценена Южа по autocomplete Q-киров в Бруклине.

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