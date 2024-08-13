На сайте Федерального агентства сетей - посреднический центр для Instagram, Tiktok и Linkedin

Если ваш собственный аккаунт заблокирован в онлайн-сети или сообщение, на которое подана жалоба, не было удалено, пользователи теперь могут подать жалобу в сертифицированное учреждение по урегулированию споров Федерального сетевого агентства. Как объявило бюро из Бонна, пользователи могут начать подавать жалобы на платформы Tiktok, Instagram и LinkedIn с понедельника. Учреждение по урегулированию споров можно найти на сайте www.user-rights.org.

"Внесудебное урегулирование споров - это простой и быстрый способ для пользователей оспорить решения, принятые онлайн-платформами", - объяснил Клаус Мюллер, президент Федерального сетевого агентства. "Те, кто считает, что с ними обошлись несправедливо в интернете, теперь могут независимо обжаловать решения платформ, например, если их собственный аккаунт заблокирован, не удаляется нелегальный контент или онлайн-платформа отказывает торговцам на своей площадке".

В сертифицированном органе user-rights.org это сначала применяется только к трем платформам Tiktok, Instagram и LinkedIn. Согласно операторам сайта, в ближайшие два года последуют другие платформы. Расходы на урегулирование споров покрываются онлайн-платформами, и пользователи могут понести небольшой сбор за защиту, как объявило Федеральное сетевое агентство.

Координатор цифровых услуг (DSC), базирующийся в бюро из Бонна, отвечает за сертификацию. Онлайн-платформы должны информировать пользователей о возможности урегулирования споров и сотрудничать с соответствующим органом. Однако решения органов по урегулированию споров не являются обязательными к исполнению. Пользователи все равно могут обратиться в суд в любое время.

Учреждения по урегулированию споров предусмотрены в Европейском акте о цифровых услугах (DSA). DSA требует от онлайн-компаний принимать более активные меры против ненавистничества, дезинформации и поддельных товаров, например, удаляя такой контент. В Германии Федеральное сетевое агентство отвечает за исполнение этих правил.

Из объявленных инициатив пользователи, считающие, что их аккаунты были необоснованно заблокированы или контент не удален, могут обратиться в учреждение по урегулированию споров. Расходы на урегулирование споров на платформе покрываются онлайн-платформами, но пользователи могут понести небольшой сбор за защиту.

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