На рынке футбольных трансферных матчей царит "беспорядок" или "хаос".

Близится ли радикальная трансформация рынка футбольных трансферов? Долгое время выступавший в защиту Лассана Диарра уже давно отстаивает свою позицию в Европейском суде юстиции, и решение вот-вот будет объявлено. Предсказать влияние на футбол оказывается непросто.

Возможно ли, что мы станем свидетелями "хаоса" на рынке трансферов? Современный вариант дела Босмана? Мировой футбол с нетерпением ждет решения Европейского суда юстиции на этой неделе. Эксперты считают, что решение по делу Диарра, которое скоро будет объявлено, может революционизировать индустрию футбола.

Бельгийские эксперты по спортивному праву Робби Хубен, Оливер Будзински и Мельхиор Вателет опубликовали статью, в которой заявили, что "вероятный исход дела Диарра может привести к краху системы трансферов в футболе, как мы ее знаем".

Если Диарра победит, последствия могут произойти очень быстро. Эксперт по конкурентному праву Марк Э. Орт предполагает, что с решением ECJ по делу Диарра конкуренция среди клубов за лучших игроков усилится еще больше. Топ-игроки могут стать дороже, как он сказал "Кикеру". Контрактные соглашения, возможно, потеряют свою силу: "В будущем игрок сможет легко перейти в другой клуб, даже если у него уже есть действующий контракт".

Упущенная возможность Диарра перейти в другой клуб

Турбулентность, которая поставила под сомнение международную систему трансферов, началась в 2014 году. После ухода из "Локомотива Москва" из-за сокращения зарплаты, всего через год после подписания четырехлетнего контракта, Диарра, который также играл за "Реал Мадрид", "Арсенал" и "Челси", был обвинен своим бывшим клубом в нарушении контракта.

ФИФА оштрафовала Диарра на более чем десять миллионов евро, решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS). Любой клуб, заинтересованный в подписании Диарра, должен был внести свой вклад в этот внушительный штраф. Бельгийский клуб первого дивизиона "Рoyal Charleroi" в итоге отказался подписывать Диарра, как и другие клубы. Диарра и его юридическая команда, которые ранее защищали Босмана, решили подать в суд на ФИФА.

Они утверждают, что нынешняя система нарушает право работников на свободу передвижения и антимонопольные правила. В апреле Мачей Шпунар, генеральный адвокат Европейского суда юстиции (ЕСЮ), в принципе согласился с этим. "Очень маловероятно, что правила ФИФА, регулирующие статус игроков, не являются ограничительными", - argued он в своем мнении: "Спорные положения явно сдерживают возможности игроков переходить в другие клубы".

Теперь все с замиранием сердца ждут решения судей ЕСЮ, которое, по словам британской "Гардиан", может привести к "хаосу". В прошлом ЕСЮ значительно изменил рынок футбола, введя так называемое решение Босмана, которое положило конец традиции взимания трансферных платежей даже после истечения контракта игрока. Босман отмечает свой 60-й день рождения в четверг и, несомненно, будет наблюдать, изменится ли многомиллиардный бизнес снова, спустя 29 лет.

Если ЕСЮ примет решение в пользу Диарра, это может привести к значительному сдвигу в переговорах по футбольным трансферам. С ослаблением контрактных соглашений топовые футболисты могут стать еще более востребованными различными клубами.

Возможное решение ЕСЮ по делу Диарра имеет потенциал для значительных потрясений на рынке футбольных трансферов, особенно если это приведет к ослаблению контрактных соглашений.

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