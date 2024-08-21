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На российских границах были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты недалеко от Москвы.

После вторжения на территорию России Украина кажется передает ясное послание Кремлю через масштабную атаку беспилотников. Некоторые беспилотники приблизились к Москве.

 and  Viktoriya Miller
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Украинский военный персонал исследует территорию административного центра, расположенного в Курской...
Украинский военный персонал исследует территорию административного центра, расположенного в Курской области.

- На российских границах были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты недалеко от Москвы.

В окрестностях Москвы в ночь на вторник были сбиты 11 украинских дронов, которые, как считается, направлялись в сторону российской столицы. По данным Министерства обороны России, в общей сложности было перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. Сообщений о подтверждениях или заявлениях от украинских сил не поступало, и оставалось неясным, какой тип дронов это был.

Некоторые из этих дронов упали в районе Подольск, расположенном примерно в 30 милях к югу от границы Москвы, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он описал это как крупнейшую такую атаку. Министерство сообщило, что 23 дрона были сбиты над Брянской областью. В обоих случаях не поступало сообщений о жертвах или ущербе.

Украина подвергается ночным воздушным атакам со времени российского вторжения в феврале 2022 года. В ночь на вторник были сообщения об взрывах в западноукраинском регионе Хмельницкий.

Украинское наступление продолжается в Курске. По словам его командира Александра Сирского, они теперь контролируют 1263 квадратных километра и 93 поселения в регионе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упоминал о контроле над 1250 квадратными километрами и 92 местами.

Зеленский хвалит военных

В ежедневном видеообращении, на этот раз в центральном украинском промышленном городе Кропивницкий, Зеленский похвалил военных. Он признал сложную ситуацию на востоке Украины, особенно вокруг городов Покровск и Торецк, но сказал: "Защитники делают все, чтобы ликвидировать захватчиков". Он подчеркнул прогресс в Курской области, где украинская армия продолжает расширять территориальные приобретения. Президент подчеркнул захват российских солдат в качестве приоритета для обмена ими на украинских prisoners later.

В двухлетней войне России против Украины украинское наступление, запущенное две недели назад, стало первым разом, когда война вошла на территорию агрессора. Военные эксперты считают ситуацию в Курской области сложной для российских войск, дислоцированных там, с риском окружения после взрыва нескольких мостов. В Интернете циркулируют видеозаписи, показывающие, как украинские дроны уничтожают военные vehicles, пытающиеся укладывать импровизированные мосты через реку.

Пентагон: России трудно реагировать на украинское контрнаступление в Курске

Министерство обороны США также оценивает, что России трудно реагировать на украинское контрнаступление в Курске. Спикер Пентагона Пат Райдер заявил в Вашингтоне, что есть признаки того, что Москва перемещает небольшое количество подразделений в район, но добавил: "В целом, я бы сказал, что России действительно трудно реагировать". Райдер подчеркнул, что Украина "явно поставила своего противника в невыгодное положение". Украинские войска продолжают продвигаться в регион.

Что касается того, публично ли Вашингтон поддерживает украинское наступление, Райдер не дал прямого ответа, но сослался на президента Зеленского. Спикер США объяснил, что Зеленский упомянул о создании буферной зоны, и продолжаются обсуждения с Киевом, чтобы понять точные цели. Однако Райдер повторил, что украинское контрнаступление в Курске не меняет поддержку США Киеву.

Президент Путин проводит параллели с терроризмом

Президент России Владимир Путин столкнулся с трудностями в поиске адекватного ответа на украинское наступление. Во время поездки в Кавказ он пытался сравнить наступление с массовым захватом заложников 20-летней давности. "Мы знаем очень хорошо, что не только пытались оправдать гнусное преступление из-за рубежа, но и террористы получали всяческую поддержку: моральную, политическую, информационную и финансовую", - сказал Путин на мемориальном мероприятии в городе Беслан.

В Беслане более 30 террористов захватили в заложники более 1100 человек - детей, родителей и учителей - в школе в сентябре 2004 года. Во время штурма школы погибли 334 человека, более половины из них дети. Путин заявил, что Россия должна по-прежнему бороться с этими "врагами России" сегодня, которые сейчас совершают преступления в Курской области и Донбассе. Однако он заверил, что Россия также победит "неонацистов", как делала это против террористов в прошлом. Путин не предоставил доказательств связи чеченских террористов тех времен с украинцами, защищающимися от московского вторжения.

В ходе последующей поездки в Чечню Путин посетил центр подготовки специальных сил вместе с региональным лидером Рамзаном Кадыровым, где российские солдаты теперь готовятся к войне.

Значение среды

В среду tanto Путин, как и премьер-министр Михаил Мишустин, встретятся с премьер-министром Китая Ли Цзяцяном. Ли Цзяцян находится в Москве с 20 по 22 августа по приглашению Мишустина. Китай считается самым важным партнером России. С начала своего вторжения Москва стала зависимой от Пекина. В отличие от Европы и США, Китай не осуждал российскую войну и расширил торговлю со своим соседом несмотря на западные санкции.

Речь президента Зеленского

В контексте продолжающихся конфликтов президент Зеленский подчеркнул важность захвата российских солдат для облегчения обменов prisoners в рамках стратегии украинского контрнаступления против российского вторжения. Несмотря на трудности России в Курске, президент Путин проводит параллели между украинской обороной и прошлыми актами терроризма, такими как кризис с заложниками в Беслане в 2004 году.

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