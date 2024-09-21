На региональных выборах в Чехии победила оппозиционная партия АНО.

Антисистемная партия ANO во главе с бывшим премьер-министром и миллиардером Андреем Бабишем одержала победу на региональных выборах в Чехии, несмотря на наводнение на востоке. По данным Чешского статистического управления ČSU, с подсчетом около 95% голосов, ANO теперь имеет большинство в 10 из 13 региональных парламентов. Эта коалиция сотрудничает с Венгерским Fidesz и Австрийским FPO на уровне ЕС для совместных усилий.

Либерально-консервативная коалиция, возглавляемая премьер-министром Петром Фialem, смогла занять первое место только в Южночешском крае, Южноморавском крае и Либерецком крае. Официальные результаты не ожидались до позднего воскресенья. Эти выборы служили значимым барометром общественного мнения перед парламентскими выборами 2023 года.

Отдельно, выборы в 13 регионах, за исключением Праги - которая имеет уникальный статус, проходили повторно. Эти регионы управляют школами, больницами и домами престарелых, среди других услуг. Кроме того, каждые два года избирались новые сенаторы в одной трети избирательных округов. Процесс подсчета все еще продолжался. Обычно повторные выборы проводились в течение недели. Верхняя палата парламента имеет право вето на конституционные поправки, среди других полномочий.

Наводнение в восточном регионе создало неблагоприятные условия для выборов. Ожидалось низкое участие избирателей, около одной трети от общего числа. Выборы продолжались без перерыва, несмотря на правовые причины, которые не позволили их перенести. Мэр разрушенного города Опавы Томаш Навратил критически отозвался о решении, сказав: "Люди действительно испытывают психологические трудности - они не хотят думать об выборах".

Оппозиционная партия выразила обеспокоенность проведением выборов в пострадавших от наводнения регионах, считая, что внимание избирателей должно быть сосредоточено на их восстановлении. Несмотря на критику, оппозиционная партия показала плохие результаты на региональных выборах, сумев победить только в нескольких регионах.

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