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Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
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Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.

- На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

В выборах в Саксонии прогнозируется высокая явка избирателей. По данным Статистического государственного управления в Каменце, к полудню проголосовало 25,8% избирателей, что немного ниже, чем в 2019 году - 26,2%.

Предварительные цифры не учитывают избирателей, голосующих по почте. Ожидается, что в этом году их будет 24,6%, в отличие от 16,9% в 2019 году. Государственная избирательная комиссия подтвердила, что утром голосование прошло гладко без сообщений о проблемах.

Высокая явка в крупных городах к полудню

В Дрездене к полудню проголосовало 57,5% избирателей, что заметно выше, чем в 2017 году - 53,3%. Лейпциг также показал значительный рост явки избирателей - 52,5%, по сравнению с 40,8% в 2019 году. Оба показателя включают избирателей, голосующих по почте. В Кемнице к полудню проголосовало около 33% избирателей, но учитывались только избиратели, голосующие в воскресенье. Этот предварительный показатель сопоставим с 32% явкой избирателей на выборах в 2019 году.

Ожидается напряженная борьба между ХДС и АФД

Голосование началось в 8 утра, и около 3,3 миллиона человек имеют право проголосовать до 6 вечера, чтобы избрать ландтаг на следующие пять лет. В течение нескольких недель АФД и ХДС были практически равны в опросах. Альянс за прогресс и социальную справедливость (АПС) набрал популярность, и его оценивают как третьего в опросах до 15%. СДПГ, Левую партию и Зеленых также ждут переизбрания.

На выборах в 2017 году ХДС победил с 32,1% вторых голосов, за ним последовала АФД с 27,5%. Министр-президент Михаэль Креtschmer правит в коалиции с Зелеными и СДПГ.

Креtschmer оптимистичен, АПС хочет перемен, СДПГ надеется на коалицию

После голосования в Дрездене Креtschмер выразил оптимизм по поводу продолжения руководства правительством Саксонии. "Это игра Саксонского союза. Мы в Саксонии, нам никто не dictate. Мы делаем это по-своему, саксонским образом", - отметил он.

Лидер АПС Сабина Циммерманн ожидает благоприятного результата для своей партии. "Я надеюсь, что у нас будет достаточно сил, чтобы внести изменения в Саксонии", - сказала она после голосования. Она исключила возможность коалиции с АФД или какой-либо формы терпимости. Партия сформирует коалицию только с партнером, приверженным политической перемене.

Лидер СДПГ Петра Кёpping призналась, что у нее "нервное чувство", когда она голосовала. "Теперь все зависит от избирателей. Я надеюсь на стабильную коалицию с ХДС, как у нас была в прошлом", - сказала она. Лидер АФД Йорг Урбан не сообщал, когда он проголосует.

Германия является одним из государств, участвующих в выборах в Саксонии, где ожидается высокая явка избирателей. Дрезден, крупный город в Германии, показал значительный рост явки избирателей по сравнению с выборами в 2017 году.

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В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.
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В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
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