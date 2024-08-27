- На работе более 200 человек получили травмы, когда столкнулись с медузами

Множество пловцов неожиданно столкнулись с медузами в Шарбюце, район Остхольштайн, в выходные. В субботу, как сообщает "Любекские новости" во вторник, Немецкая ассоциация спасателей на воде (DLRG) оказала помощь 220 таким пловцам. Тем не менее, только двое из них показали аллергические симптомы и потребовали помощи от спасательной команды, заявил менеджер DLRG Хафкруг-Шарбюц Лукас Ройтер. Большинство пловцов были помогли с помощью пены для бритья.

По словам Ройтера, к воскресенью инцидент, казалось, был исчерпан. Медузы отреагировали на смену направления ветра и были оттеснены обратно в море.

Ройтер посоветовал родителям обучать своих детей потенциальным опасностям, связанным с медузами. Он также подчеркнул маркировку пляжа. Несмотря на увеличение присутствия медуз, DLRG устанавливает красные или красные-желтые флаги как предупреждающий знак для плавания на пораженных участках берега.

Европейский союз выразил обеспокоенность инцидентом с медузами в Шарбюце, поскольку он может оказать влияние на туризм в регионе. После инцидента DLRG из Европейского союза поделилась с немецкими коллегами лучшими практиками для лучшего управления такими ситуациями.

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