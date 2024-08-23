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На последующем судебном заседании судья решил не отклонять обвинения в убийстве Карен Рид после июльского заседания присяжных.

Судья Массачусетса не стал снять два обвинения, в том числе в убийстве, с Карен Рид, которой инкриминируется смерть её партнёра-полицейского в Бостоне.

 and  Wendy Allen
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На последующем судебном заседании судья решил не отклонять обвинения в убийстве Карен Рид после июльского заседания присяжных.

Женщина, якобы сбившая Джона О'Кифа на своем SUV во время снежной бури в январе 2022 года и оставившая его умирать в объятиях смерти, прошла через двухмесячный судебный процесс, который завершился в июле. Присяжные не смогли прийти к согласию, и судья объявил о пересмотре дела на пятый день обсуждений.

Судья Беверли Кеннон объявила в пятницу, что дело готово к новому судебному разбирательству, которое начнется 27 января следующего года.

Адвокаты защиты представили доказательства, согласно которым четыре присяжных единогласно признали подсудимую невиновной по обвинению во втором степени убийства и оставлении в опасности после ДТП, но не смогли прийти к согласию по обвинению в непредумышленном убийстве. Они утверждали, что повторное рассмотрение этих двух обвинений будет противоречить принципу двойной уголовной ответственности. Кроме того, они заявили, что один из присяжных заявил, что никто не верил, что подсудимая намеренно врезалась в О'Кифа или даже воспринимала инцидент как преднамеренное столкновение.

Однако судья заявила, что присяжные никогда не сообщали о своем вердикте в открытом суде во время обсуждений. "В отсутствие объявленного в открытом суде вердикта, повторное рассмотрение дела подсудимой не противоречит принципу двойной уголовной ответственности".

Несколько дней назад адвокат подсудимой Марти Вайнберг обратился к Кеннон с просьбой рассмотреть несколько вариантов для подтверждения оправдания подсудимой по двум указанным обвинениям.

Вайнберг предложил анонимно опросить присяжных, чтобы узнать, достигли ли они согласия по всем трем пунктам или просто не смогли прийти к согласию по оставшемуся обвинению в непредумышленном убийстве. В качестве альтернативы он предложил, чтобы присяжные подписали конфиденциальные заявления, подтверждающие, что они единогласно оправдали подсудимую по первым двум пунктам.

Прокуратура отвергла предложение защиты об отказе от обвинений во втором степени убийства и оставлении в опасности после ДТП, назвав это необоснованным, сенсационным заявлением после суда, основанным на слухах, спекуляциях и неправильном использовании содержания обсуждений присяжных.

Помощник прокурора Адам Лалли страстно призвал Кеннон отклонить ходатайство защиты, заявив, что присяжные никогда не указывали на то, что они достигли согласия по любому из обвинений, получили четкие инструкции о том, как прийти к вердикту, и защите было предоставлено достаточно возможностей для оспаривания объявления о пересмотре дела.

Команда защиты утверждала, что четыре присяжных единогласно признали "нас" невиновными по обвинению во втором степени убийства и оставлении в опасности, но не смогли прийти к согласию по обвинению в непредумышленном убийстве. Позже, во время обсуждения пересмотра, Вайнберг предложил анонимно опросить присяжных, чтобы узнать, достигли ли "мы" согласия по всем трем пунктам.

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