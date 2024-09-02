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ПолитикаНовостиГермания

На пороге крайнего срока федеральное правительство продлевает контроль над доверительным управлением "Роснефти".

 and  Carmen Simpson
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При приближении срока истечения, немецкое правительство продлевает надзор над компанией Роснефть...
При приближении срока истечения, немецкое правительство продлевает надзор над компанией Роснефть Германия

На пороге крайнего срока федеральное правительство продлевает контроль над доверительным управлением "Роснефти".

До сентября 10-й, правительство вновь продлило управление операцией Rosneft Germany в качестве доверительного управляющего. В результате, Rosneft Germany останется под юрисдикцией Федерального сетевого агентства до марта 10-го, 2025 года, как было объявлено Министерством экономики в понедельник. Операции компании охватывают три нефтеперерабатывающих завода, в том числе 54% доли в PCK Schwedt в Бранденбурге.

Rosneft Germany обладает значительной 12-процентной долей в общем объеме переработки нефти в Германии, что делает ее одной из ведущих компаний в этой сфере в стране, отметил министерство. Необходимость продления доверительного управления была подчеркнута из-за потенциальных рисков для энергетической безопасности страны. Это решение особенно важно для обеспечения поставок нефти в федеральные земли Берлин и Бранденбург.

Министерство сообщило, что Rosneft Russia предоставила убедительные доказательства своей готовности продать Rosneft Germany до конца года. Подтверждением этому служат заявления потенциальных покупателей и переговоры с федеральным правительством. По данным сообщений, эмират Катар рассматривает возможность приобретения доли Rosneft в PCK Schwedt.

Министерство экономики заявило, что продажа Rosneft Germany является наиболее законным и быстрым способом обеспечить инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы и гарантировать их безопасность. Эта опция стала возможной благодаря решению Rosneft прекратить свои правовые споры с распоряжениями доверительного управляющего.

Изначально принадлежавшая российскому конгломерату Rosneft, Rosneft Germany попала под доверительное управление Федерального сетевого агентства в сентябре 2022 года после начала вторжения России в Украину. Доверительное управление было первоначально действительным в течение шести месяцев и требует периодического продления. Предыдущее доверительное управление истекло 10 сентября.

В настоящее время находящаяся под управлением федерального правительства Rosneft Germany вносит значительный вклад в объем переработки нефти в Германии, имея долю в 12%. Продление федеральным правительством своего доверительного управления над Rosneft Germany является важным шагом для поддержания поставок нефти в Берлин и Бранденбург.

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