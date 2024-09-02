На пороге крайнего срока федеральное правительство продлевает контроль над доверительным управлением "Роснефти".

До сентября 10-й, правительство вновь продлило управление операцией Rosneft Germany в качестве доверительного управляющего. В результате, Rosneft Germany останется под юрисдикцией Федерального сетевого агентства до марта 10-го, 2025 года, как было объявлено Министерством экономики в понедельник. Операции компании охватывают три нефтеперерабатывающих завода, в том числе 54% доли в PCK Schwedt в Бранденбурге.

Rosneft Germany обладает значительной 12-процентной долей в общем объеме переработки нефти в Германии, что делает ее одной из ведущих компаний в этой сфере в стране, отметил министерство. Необходимость продления доверительного управления была подчеркнута из-за потенциальных рисков для энергетической безопасности страны. Это решение особенно важно для обеспечения поставок нефти в федеральные земли Берлин и Бранденбург.

Министерство сообщило, что Rosneft Russia предоставила убедительные доказательства своей готовности продать Rosneft Germany до конца года. Подтверждением этому служат заявления потенциальных покупателей и переговоры с федеральным правительством. По данным сообщений, эмират Катар рассматривает возможность приобретения доли Rosneft в PCK Schwedt.

Министерство экономики заявило, что продажа Rosneft Germany является наиболее законным и быстрым способом обеспечить инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы и гарантировать их безопасность. Эта опция стала возможной благодаря решению Rosneft прекратить свои правовые споры с распоряжениями доверительного управляющего.

Изначально принадлежавшая российскому конгломерату Rosneft, Rosneft Germany попала под доверительное управление Федерального сетевого агентства в сентябре 2022 года после начала вторжения России в Украину. Доверительное управление было первоначально действительным в течение шести месяцев и требует периодического продления. Предыдущее доверительное управление истекло 10 сентября.

В настоящее время находящаяся под управлением федерального правительства Rosneft Germany вносит значительный вклад в объем переработки нефти в Германии, имея долю в 12%. Продление федеральным правительством своего доверительного управления над Rosneft Germany является важным шагом для поддержания поставок нефти в Берлин и Бранденбург.

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