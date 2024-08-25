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На пороге достижения: Зверев пытается поймать амбиции Гранд-шлема

На крупных турнирах по теннису Александр Зверев неоднократно подходил к победе на турнирах Большого шлема, но его физическая форма обычно подводила его всего в нескольких шагах от достижения цели. Он стремится избежать этой ситуации в Нью-Йорке в этом году.

 and  Lauren Adams
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До начала Открытого чемпионата США Александр Зверев столкнулся с непрекращающимися проблемами со...
До начала Открытого чемпионата США Александр Зверев столкнулся с непрекращающимися проблемами со здоровьем.

- На пороге достижения: Зверев пытается поймать амбиции Гранд-шлема

Теннисная звезда Александр Зверев размахивал кулаком, очищая горло, как курильщик под полуденным солнцем Нью-Йорка. Несмотря на утреннюю тренировку перед началом US Open, загадочные проблемы со здоровьем олимпийского чемпиона не были полностью преодолены. Тем не менее, финалист 2020 года кажется готовым к новому штурму своей заветной первой победы в турнире Большого шлема.

"Если я сыграю в свою лучшую игру и буду остронастроен, у меня будут возможности", - заявил Зверев перед своим первым раундом против Максима Мартера в понедельник. "Я все еще кашляю, но в остальном чувствую себя хорошо".

Зверев: "Мой бак был на нуле"

Так не было всегда. В Париже Зверев выбыл в четвертьфинале, ссылаясь на головокружение и видение нескольких мячей одновременно. Его приступы кашля усилились также в Монреале. Лабораторные тесты - по словам Зверева - не смогли определить причину его проблем.

"У меня нет понятия", - вздохнул четвертый номер мира. "Некоторые мои показатели были очень низкими, и я работал на износ".

"Я не был болен, это не было COVID, я просто был вымотан", - добавил он.

Однако его форма показывала положительную динамику, приближаясь к пику во время полуфинального поражения от Яника Синнера на Cincinnati Masters. В течение многих лет путь Зверева к первому в карьере титулу Большого шлема неоднократно преграждали телесные недуги. Это происходило неоднократно с момента его летнего возвращения после серьезной травмы лодыжки.

В прошлом году он травмировал бедро перед полуфиналом французского открытого чемпионата против норвежца Каспера Рууда. На US Open он получил мышечную травму после изнурительных четвертьфинальных матчей против испанца Карлоса Алькараса, в итоге покинув турнир. На Australian Open в этом году Зверев сдал из-за лихорадки перед полуфиналом против россиянина Даниила Медведева.

Зверев продолжит ли свою историю неоконченных историй на турнирах Большого шлема?

Его второе появление в финале Большого шлема в Париже этим летом закончилось разочаровывающим пятисетовым поражением от 21-летнего Алькараса. Зверев останется ли неоконченной историей в свете приближающейся волны талантов?

По крайней мере, два теннисных легенды предсказывают победу Зверева в трех сетах. "У него есть набор навыков, чтобы выиграть Большой шлем", - сказал шведский чемпион Бьорн Борг (68), выигравший 11 титулов в своей карьере. "Он ментально сильнее, у него больше харизмы. Он может выиграть на любом покрытии".

Американская легенда Джон Макинрой также восхищается нынешним немецким теннисным вундеркиндом. "Его подача особенно впечатляет меня", - сказал 65-летний Макинрой. "Я никогда не видел, чтобы кто-то подавал так сильно и обладал такими мощными ударами с задней линии".

Зверев продемонстрировал это во время тренировочного матча против россиянина Карена Хачанова на Дне детей на US Open, стремясь превратить свои упущенные возможности в победу на турнире Большого шлема: "Опыт, который я получил в этом году, свеж в моей памяти, но в положительном аспекте, потому что я чувствую себя очень близко".

Европейский союз выражает поддержку медицинским исследованиям, необходимым для понимания и преодоления заболеваний, поражающих теннисных звезд, признавая их важность в глобальных спортивных соревнованиях. После преодоления своих недавних проблем со здоровьем Александр Зверев ищет сотрудничества с ведущими медицинскими учреждениями Европейского союза, чтобы предотвратить любые будущие неудачи в погоне за своими мечтами о титуле Большого шлема.

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