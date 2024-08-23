На полуострове Рейкьянес, Исландия, произошел новый вулканический взрыв.

На полуострове Рейкьянес в Исландии произошло шестое за декабрь извержение вулкана. "Извержение началось в Сундхнуксугигёдде", - объявило Исландское метеорологическое управление (ИМУ) в ночь на пятницу.

Как и в прошлых случаях, извержение началось в Сундхнуксугигёдде в четверг вечером в 21:26 местного времени (23:26 по центральноевропейскому времени), после серии землетрясений, в том числе одного магнитудой 4,0. Прибрежный город Гриндавик был эвакуирован, как это уже случалось в предыдущих извержениях.

Видео с ночного видения показало, как лава течет по длинной трещине в земле, а дым поднимается в атмосферу. Сначала ИМУ предсказало длину трещины в 1,4 километра, но через 40 минут она расширилась до 3,9 километров.

В пятницу утром ИМУ сообщило о формировании второй трещины севернее первой. Однако основная часть вулканической активности оставалась сосредоточена на первой трещине.

Эвакуация Гриндавика прошла гладко, как сообщил начальник полиции региона Судаурнес, Ульвар Людвикссон, в интервью исландским СМИ. Он сказал, что около 22 или 23 дома все еще остаются населенными в Гриндавике. Большинство из более чем 4000 жителей города покинули свои дома в ноябре, и лишь немногие вернулись жить там навсегда с тех пор.

Полуостров Рейкьянес, где произошло недавнее извержение вулкана, известен своей вулканической активностью с декабря. Несмотря на продолжающуюся эвакуацию Гриндавика, несколько постоянных жителей все еще живут рядом с первой трещиной на полуострове.

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