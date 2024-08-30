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ОбществоНовостиПринц Уильям

На похоронах Уильям и Гарри встречаются, не обмениваясь словесными приветствиями.

 and  Grigoriy Williams
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На похоронах Уильям и Гарри встречаются, не обмениваясь словесными приветствиями.

Князь Уильям и его брат Гарри якобы присутствовали на похоронах своего покойного дяди лорда Роберта Феллоуза в скромной обстановке. Уважаемые члены королевской семьи присутствовали, но они предпочли держаться на расстоянии, и никто не заметил, чтобы они вели беседу.

Лорд Феллоуз, покойный дядя принца Гарри и Уильяма, скончался несколько недель назад в возрасте 82 лет. Его похороны состоялись недавно, как сообщает британская газета "The Sun", лорд Феллоуз, муж леди Джейн Спенсер, сестры принцессы Дианы, был похоронен в Снеттишэме, Норфолк в прошлую среду. Друг семьи подтвердил присутствие будущего короля и его младшего брата на службе. Другой источник заметил только двух принцев ближе к концу церемонии: "Они были там, но я не заметил. Они прибыли довольно тихо."

Сначала предполагалось, что Гарри, ныне проживающий в США со своей женой герцогиней Меган, не сможет присутствовать на похоронах.

Несмотря на якобы напряженные отношения между братьями, они сохраняли дистанцию во время траурной церемонии, как утверждают местные жители. Один из них рассказал таблоиду: "Уильям и Гарри оба присутствовали, но мы никогда не видели, чтобы они обменивались словами, и они оставались на безопасном расстоянии."

О смерти лорда Феллоуза объявил брат Дианы Чарльз Спенсер в конце июля в социальной сети X: "Мой исключительный сводный брат Роберт больше нет с нами. Он был воплощением рыцарства, человеком полным остроумия, мудрости и неуклонной чести. Я очень благодарен, что мы были сводными братьями."

Братья, возможно, снова встретятся в Нью-Йорке в сентябре. Как сообщил представитель герцога Сассекского, Гарри планирует посетить Нью-Йорк во время Общей ассамблеи ООН "Высокого уровня" и "Недели климата". Неделя климата проходит с 22 по 29 сентября, а Высокий уровень - с 23 по 27 сентября. Князь Уильям также планирует посетить Нью-Йорк с визитом 24 сентября.

Несмотря на напряженность, принц Уильям и принц Гарри оба присутствовали на похоронах своего покойного дяди лорда Роберта Феллоуза, сохраняя низкий профиль и избегая разговоров с другими. В сентябре оба принца, как ожидается, будут в Нью-Йорке по отдельным делам, а принц Гарри будет присутствовать на мероприятиях во время Общей ассамблеи ООН и Недели климата, а принц Уильям посетит Нью-Йорк с визитом 24 сентября.

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