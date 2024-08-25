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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

На похоронах Солинджера присутствовало множество людей.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Пред храмом были установлены венки и свечи, в память об ушедших.
Пред храмом были установлены венки и свечи, в память об ушедших.

Агрессия, Враждебность, Атака, Нарушение, Наступление, Атаковать, Удар, Прыжок, Бомбардировка, Вторжение, Набег, Атака, Начало, Наступление, Атака - На похоронах Солинджера присутствовало множество людей.

В Солингене после трагического ножевого нападения, в результате которого погибли трое человек, у церкви неподалеку собралась большая толпа на поминальную службу. Количество присутствующих было considerable - даже пришлось дополнительно ставить сиденья в нескольких местах. "Мы чувствуем свою несостоятельность и беззащитность в эти дни", - выразила Пастор Фридерике Хёродт. "Однако мы ищем общности. Мы ищем утешения. Вот почему мы собрались здесь вместе".

"Ситуация резко изменилась"

Изначально планировалось торжественное мероприятие по случаю 650-летия Солингена. Однако после того, как в пятницу вечером во время празднования трое человек погибли и несколько были ранены, планы пришлось изменить. "Ситуация резко изменилась", - сказала Пастор Хёродт. В качестве альтернативы была организована поминальная служба. "Эта церковь служит убежищем для скорби и эмоционального выражения сегодня", - добавила она.

26-летнего сирийского гражданина задержали около полуночи в субботу. Федеральная прокуратура расследует его в связи с подозрением в убийстве и причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

"Трагическое ножевое нападение во время празднования в Солингене привело к резкой смене планов." "На поминальной службе община выразила свою скорбь и искала утешения после ножевого нападения."

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