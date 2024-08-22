На первом Национальном конгрессе Демократической партии после Роу, рассказы об абортах занимают видное место.

"Мы не видели собрания подобного рода, где каждую ночь поднимался вопрос о репродуктивных правах", - заявила Мини Тимарраджу, президент "За свободу репродукции для всех" и одна из выступающих в среду, в интервью CNN.

Репродуктивные права неизменно были центральной темой на съездах Демократической партии, особенно в 2016 году, когда кандидат от демократов Хиллари Клинтон и активисты, выступающие за репродуктивные права, выразили обеспокоенность возможностью назначения судей Верховного суда, которые могли бы отменить решение "Роу против Уэйда".

Эти опасения стали реальностью. Примерно двадцать штатов ввели ограничения на репродуктивные права после решения Верховного суда в 2022 году по делу "Доббс", отменившего "Роу". После этого решения политическая активность резко возросла, что способствовало лучшим, чем ожидалось, результатам демократов на промежуточных выборах. В 2024 году демократы надеются, что продолжающееся недовольство ограничениями, а также инициативы по репродуктивным правам в некоторых ключевых штатах-баттлграундах помогут их кандидатам.

Прежде чем стать вице-президентом, Камала Харрис уже включила репродуктивные права в свою политику. В марте она стала первым действующим вице-президентом, посетившим клинику по абортам, вместе с губернатором Тимом Уолзом она осмотрела клинику Planned Parenthood в Миннесоте.

Теперь организации, защищающие репродуктивные права, изменили свою повестку дня, чтобы сосредоточиться на опыте женщин, их семей и медицинских работников, пострадавших от пост-Роу ограничений. Они также обращают внимание на другие репродуктивные услуги, такие как контрацепция и доступ к ЭКО.

Они также считают, что эти избирательные победы устойчивы.

Тимарраджу планирует использовать свою речь, чтобы противопоставить рекорд Трампа повестке дня Харрис и Уолза и отметить успех предыдущих инициатив на референдуме. Вместе с другими, такими как президент Фонда действий Planned Parenthood Алексис Макгилл Джонсон, она выступит на третью ночь съезда Демократической партии: "Борьба за наши свободы".

Рассказы рассказчиков

Однако в среду будет акцент на основные организации, защищающие репродуктивные права. В понедельник же внимание было сосредоточено на так называемых "рассказчиках" - активистах, делящихся своими личными историями.

Перед черным фоном Аманда Зурауски вместе со своим мужем рассказала о своей истории, когда ей отказали в аборте в Техасе после разрыва плодных оболочек на 18 неделе. Позже у Зурауски развился сепсис. Кейтлин Джошуа рассказала о том, как ей отказали в уходе при выкидыше в Луизиане.

Хейли Дювалл, которая появилась в рекламе в поддержку переизбрания губернатора Кентукки Энди Бешера в прошлом году, рассказала свою историю о том, как она забеременела в 12 лет после изнасилования со стороны отчима и имела право на аборт. Закон об абортах в Кентукки не предусматривает исключений для жертв изнасилования или инцеста.

"Я не могу представить себе жизнь без выбора, но сегодня это реальность для многих женщин и девочек по всей стране из-за запретов на аборты Дональда Трампа", - заявила Дювалл, которой сейчас около 20 лет.

Она также упомянула похвалу Трампа способности штатов самостоятельно регулировать законы об абортах, о чем он говорил в интервью Fox News в июне.

"Он находит это прекрасным", - сказала Дювалл. "Что в этом прекрасного, когда ребенок вынужден вынашивать ребенка своего обидчика?"

Сыцель Ричардс, бывший президент Planned Parenthood, считает, что этот съезд - отличная возможность поговорить об абортах через призму реальных историй пациентов, их семей и медицинских работников.

"Есть истории повсюду", - сказала Ричардс, которая также является сооснователем Charley, чат-бота, помогающего людям находить аборты, в интервью CNN. "Я надеюсь и верю, что съезд может дать имя и лицо реальным людям, чьи жизни были затронуты".

Демократы из Техаса представили активистов, защищающих репродуктивные права, во вторник вечером во время подсчета голосов. Вместе с Ричардс объявление о количестве делегатов от штата сделала Кейт Кокс, техасская женщина, которая подала в суд за право на аборт после того, как у ее плода была диагностирована редкая и смертельная генетическая аномалия.

Кокс, которая впоследствии уехала из штата, чтобы сделать аборт, сказала суду, что продолжение беременности угрожало бы ее жизни и будущим беременностям.

"Запреты на аборты ничего не делают для семей", - заявила Кокс, которая сейчас снова беременна, во время подсчета голосов во вторник.

Кокс надеется услышать истории других активистов, защищающих репродуктивные права, на съезде и продолжить делиться своей историей.

"Ты не думаешь, что это не произойдет с тобой, пока это не произойдет", - сказала Кокс в интервью CNN.

Группы, выступающие за право на аборт, также собрались в Чикаго. Free & Just, выступающая за федеральную защиту абортов, завершила свой месячный "Райд для решения" в городе на этой неделе.

Этот тур, начавшийся в Висконсине во время съезда Республиканской партии, был направлен на то, чтобы показать истории людей, пострадавших от ограничений репродуктивных прав. Среди выступающих на съезде, таких как Джошуа, Зурауски и Кокс, были и участники тура.

"Это новый вид рассказывания историй, учитывая последствия отмены "Роу", из-за которых здравоохранение женщин находится в кризисе", - сказала Вероника Ингем, менеджер кампании Free & Just, в интервью CNN.

Приоритет ЭКО

Демократы не фокусируются только на доступе к абортам. Партия недавно сделала ЭКО темой предвыборной кампании после того, как Верховный суд Алабамы постановил, что эмбрионы, полученные в результате процедуры, должны считаться детьми в делах о неправомерной смерти, в результате чего поставщики услуг в штате приостановили лечение.

Республиканцы стремились подтвердить свою поддержку ЭКО. Легислатура Алабамы, возглавляемая республиканцами, быстро приняла меры, чтобы защитить клиники от ответственности после решения суда, а сенаторы-республиканцы внесли законопроект, запрещающий штатам запрещать процедуру.

Ранее сенаторы-республиканцы блокировали демократический проект, направленный на установление федеральной привилегии для ЭКО и облегчение доступа к нему. Демократы также сосредоточились на республиканских политиках, поддерживающих законодательство, утверждающее, что жизнь начинается с зачатия. По мнению активистов, защищающих репродуктивные права, это может также повлиять на доступ к ЭКО.

В ходе своего вечернего обращения во вторник бывшая первая леди Мишель Обама объявила, что у неё были дети с помощью ЭКО, и выразила обеспокоенность тем, что республиканцы могут лишить людей их прав.

Во вторник сенатор от Иллинойса Тамми Дакуорт, ставшая первой сенатором, родившей ребёнка на посту, заявила в своей речи, что страдала от бесплодия в течение десяти лет, прежде чем наконец зачать своих дочерей с помощью ЭКО.

Как заявила Дакуорт во вторник: "Если они добьются успеха, республиканцы не ограничатся запретами на аборты. Они пойдут и за ЭКО".

В свете решения "Доббс" политики используют права на репродукцию в качестве ключевого вопроса на выборах. С 2022 года было принято множество политик, ограничивающих права на репродукцию, в около двадцати штатах.

Продолжающиеся дебаты о правах на репродукцию в политике вызвали значительный интерес среди демократов, что привело к увеличению политической активности и улучшению результатов выборов.

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