- На озере Дьявола и в некоторых районах Антерхавеля снова можно купаться.

Пловцы теперь могут нырять без опасений в Teufelssee в Grunewald и определенных зонах Unterhavel, как объявило Ландесамт для здравоохранения и социальных дел (Лагесо). Это связано с резким увеличением уровня бактерий E. coli и водорослей, что привело к снятию предупреждений о плавании. Зоны, затронутые этим, включают в себя небольшой пляж, Lieper Bucht, Großer Steinlanke, Strandbad Wannsee и Alter Hof в Unterhavel.

Тем не менее, предупреждения о плавании продолжают действовать в отношении Grunewaldturm, Radfahrerwiese и Breitehorn из-за избыточного роста водорослей. Лагесо также призывает воздерживаться от плавания в Schmöckwitz, Große Krampe и Bammelecke на Dahme из-за их состояния.

Ландесамт в целом советует воздерживаться от купания в мутных водоемах. Дети должны держаться подальше от областей, демонстрирующих зеленые и голубые полосы. Чувствительные люди могут испытывать кожные раздражения и аллергические реакции. Кроме того, водоросли могут затруднить спасательные операции, снижая видимость.

Несмотря на снятие предупреждений о плавании в определенных зонах, новое предупреждение о купании рекомендуется в районах Schmöckwitz, Große Krampe и Bammelecke из-за их текущего состояния. Важно соблюдать предупреждение Ландесамта о плавании в мутных водоемах, так как водоросли могут вызывать кожные раздражения, аллергические реакции и затруднять спасательные операции, снижая видимость.

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