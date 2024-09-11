На одном из участков Моста Каролы, расположенного в центре Дрездена, произошел структурный сбой.

В 3:08 по данным онлайн-отчета города Дрезден было объявлено ЧП. Весь район вокруг Карола-моста, соединяющий старую и современную части Дрездена, был оцеплен. Это включало в себя Эльбу, велосипедную дорожку и кафе на берегу реки.

Согласно сообщениям пожарной службы, на стороне Старого города на мосту образовалась трещина длиной один метр. Была значительная утечка горячей воды из двух трубопроводов отопления района. Эта протекающая вода полностью затопила некоторые участки кафе на берегу реки. В результате, как заявил представитель пожарной службы в вирусном видео в социальных сетях, горячее водоснабжение города Дрездена было нарушено. Нарушение, по его словам, продлится до среды.

Оставался значительный риск для жизни, как отметил представитель в видео. Поэтому всем было рекомендовано держаться подальше от этой зоны. Представитель также намекнул, что могут обрушиться дополнительные части моста.

Как сообщил представитель агентству AFP, основным приоритетом спасателей в настоящее время является ликвидация последствий. Информация о причинах будет доступна только через несколько дней. На месте работают около пятидесяти человек, в том числе пожарные, полицейские и сотрудники городской администрации.

Текущий Карола-мост, завершенный в 1971 году, назван в честь Каролы фон Везенар-Хольштейн-Готторп, жены саксонского короля Альберта. Он имеет ширину около 30 метров и вмещает четыре полосы движения и отдельные трамвайные пути, все это удерживается на реке пилонами.

Из-за потенциальной опасности, указанной представителем пожарной службы, людям было рекомендовано избегать района около Карола-моста в Дрездене. В настоящее время спасатели, в том числе пожарные, полицейские и сотрудники городской администрации, сосредоточены на ликвидации последствий, главным образом из-за проблемы на Карола-мосте в Дрездене.

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