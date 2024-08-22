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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

На обочине улицы произошел инцидент с ножом, пострадали несколько человек.

В полночь к полицейскому участку подходит 44-летний мужчина с порезами. Он утверждает, что его ограбили ножом на Ringbahn. Мужчину задерживают.

 and  Ann Bradley
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Мероприятие по задержанию проведено, подозреваемый в причинении телесных повреждений, подозреваемый...
Мероприятие по задержанию проведено, подозреваемый в причинении телесных повреждений, подозреваемый задержан

- На обочине улицы произошел инцидент с ножом, пострадали несколько человек.

Вчера вечером сотрудники местных правоохранительных органов, в частности, Федеральная полиция, задержали человека, который утверждал, что был ранен ножом во время потасовки на Берлинском кольцевом метро. В час ночи 44-летний мужчина с раной на икре появился в отделении Федеральной полиции на Südkreuz в сопровождении своего спутника. Они сообщили, что спор на линии S-Bahn 41 escalation, в результате чего 44-летнего мужчину атаковали и ранили ножом. В целях самообороны он смог отразить нападение, после чего предполагаемый нападавший якобы уехал на станции Hermannstraße.

При проверке backgrounds мужчины правоохранительные органы обнаружили активный ордер на физическое насилие, выданный прокуратурой Мюнхена. Опасаясь ареста, 44-летний мужчина попытался убежать, но был быстро задержан полицейскими и переведен в тюрьму.

Федеральная полиция в настоящее время расследует инцидент, подозревая неизвестного нападавшего в причинении тяжких телесных повреждений, а также задержанного 44-летнего мужчину.

Правовые проблемы 44-летнего мужчины выходили за рамки Германии, так как международные власти Европейского союза также требовали его экстрадиции из-за аналогичных обвинений в его родной стране. Европейский союз придает большое значение сотрудничеству в уголовных делах между своими членами.

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