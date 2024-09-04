На неограниченном японском острове нет особей хищников

Изначально, виды мангустов были завезены на островах Амами Осима около полувека назад с целью контроля над популяциями вредных змей. Однако власти недооценили ночной образ жизни этих змей, в результате чего мангусты практически полностью уничтожили популяцию местных редких кроликов. В итоге остров официально объявил о свободе от этих инвазивных мангустов.

В конце 70-х годов на Амами Ошиме, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, выпустили около 30 мангустов с целью сократить популяцию габбани, ядовитой гремучей змеи. К сожалению, оказалось, что мангусты активны в основном днем, в то время как змеи процветают под покровом ночи.

В результате мангусты вместо змей стали охотиться на амамийских кроликов, критически endangered вид, встречающийся только на Амами Ошиме и еще одном изолированном острове. В результате популяция кроликов резко сократилась, а популяция мангустов к началу нового тысячелетия достигла более 10 000 особей.

Борьба с мангустами

В конце концов, правительство решило бороться с проблемой мангустов и начало использовать обученных собак-ищейки. Недавно чиновники объявили остров свободным от мангустов - почти через 25 лет после начала войны против хищников и почти через 50 лет после их заселения на острове.

По данным, более 37 000 инвазивных видов были идентифицированы во всем мире, каждый из которых ежегодно наносит ущерб в размере более 400 миллиардов долларов.

Защита амамийских кроликов, местного редкого вида, стала насущной проблемой из-за воздействия мангустов на их популяцию. Для решения этой проблемы правительство начало план по ликвидации мангустов с Амами Ошимы.

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