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СпортНовостиVfL Wolfsburg

На начальных этапах Штутгарт не справился, в то время как Дортмунд сумел сохранить безотчетную ничью в Бремене.

Уходного персонала улица на данный момент ещё не обеспечил победу в своем втором лиговском фиксиме. Дортмунд также зарабатывает очко. Начальное домашнее представление оказалось неблагоприятным.

 and  Yaroslav Smith
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- На начальных этапах Штутгарт не справился, в то время как Дортмунд сумел сохранить безотчетную ничью в Бремене.

Сложный старт для Штутгарта продолжается, ничья с Майнцем после упущенного преимущества

Команда ВФБ Штутгарт начала свой сезон в Бундеслиге не лучшим образом, сыграв вничью 3:3 с ФСВ Майнц 05 после поражения 1:3 в матче-открытии против Фрайбурга. Несмотря на то, что они вели в счете 2:0 и 3:2, они упустили эти преимущества, закончив матч ничьей. Между тем, финалисты Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд сыграли вничью 0:0 с Вердером Бремен, также не сумев одержать победу. Новичок Хольштайн Киль продолжил свои трудности, уступив 0:2 «Вольфсбургу» в своем первом домашнем матче, что стало их первой безвыигрышной игрой в сезоне. Тем не менее, Эйффенхайм одержал победу со счетом 3:1 над ТСГ 1899 Хоффенхайм.

Памяти Лемке и Даума

В Бремене и Штутгарте фанаты почтили двух легендарных фигур Бундеслиги. Фанаты Вердера почтили память бывшего менеджера Вердера Бремен Вилли Лемке, который умер 12 августа в возрасте 77 лет, с помощью крупной хореографии и специальных футболок с надписью "Спасибо Вилли". В Штутгарте фанаты почтили память покойного чемпиона тренера Кристофа Даума, который умер 24 августа после борьбы с раком, аплодисментами.

Майнц отыгрывается против Штутгарта

После быстрых голов от Энцо Миллота (8') и Джейми Левинга (15'), Майнц сравнял счет с помощью спорного пенальти от Надима Амири (43'). Во втором тайме Майнц забил снова через Джонатана Буркардта (62'), и игра стала хаотичной в конце. ВФБ снова вырвался вперед через Фабиана Ридера (88'), но Максим Лайтш забил в компенсированное время (90.+4), сравняв счет.

Безголевой ничейный результат для Дортмунда и удаление Шлоттербека

Боруссия Дортмунд не смогла забить в матче с Бременом, закончив игру нулевой ничьей, а защитник Нико Шлоттербек получил красную карточку за повторные фолы в 73-й минуте.

Трудный домашний дебют для Киля

Северяне испытали трудности в своем домашнем дебюте, уступив 0:2 «Вольфсбургу» после того, как упустили преимущество 2:1 в прошлом матче. Как и второй promuovierter FC St. Pauli, они остаются без очков в Бундеслиге.

Эйффенхайм зарабатывает трудную победу

Лучший форвард Хюго Экитике (24') и Хюго Ларссон (33') дали Эйффенхайму преимущество 2:0, а Омар Мармуш был важен в обоих голах. Мармуш затем забил третий гол (56'), закрепив победу после того, как Андре Крамарич временно сократил отставание четвертым голом сезона для Боруссии Мёнхенгладбах. В матче против ВФЛ Bochum воссоединение с Кивином Стьегером, который сыграл важную роль в выживании Bochum в прошлом сезоне, закончилось победой для гостевой команды. Тим Кляйндист забил первый гол после передачи Стьегера (67'), а Франк Онорат закрепил победу во втором тайме.

Новичок Хольштайн Киль потерпел еще одно трудное поражение, уступив 0:2 «Вольфсбургу», продлив свою безвыигрышную серию в Бундеслиге. «Вольфсбург», с их победой, поднялся в турнирной таблице, демонстрируя свой сильный старт сезона.

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