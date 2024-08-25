На местном мероприятии Orange Party, Норрис физически доминирует над Верштаппеном.

Ландо Норрис разрушил надежды Макса Ферстаппена на победу на своем домашнем Гран-при в Зандвоорте. Норрис, выступающий за McLaren, одержал триумфальную победу, что стало его вторым успехом в Формуле 1, несмотря на неудачный старт. Полоса без побед Ферстаппена продолжается.

Ферстаппен, который изначально лидировал и имел шанс завоевать свою четвертую подряд победу на домашнем Гран-при, смог минимизировать ущерб, финишировав вторым. Он опередил Шарля Леклера в Ferrari, который неожиданно занял третье место. Оскар Пиастри финишировал позади Ферстаппена. В этот раз пилоты Mercedes, Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, остались далеко от подиума.

Нико Хюлькенберг едва не заработал очки, финишировав 11-м. Соратник Ферстаппена Серхио Перес, чья замена в команде обсуждалась во время летнего перерыва, финишировал шестым.

Празднование Ферстаппена не состоялось

Несмотря на то, что Ферстаппен лидировал в чемпионате после 15 гонок с существенным преимуществом в 70 очков над Норрисом, ему еще предстоит много работы. Он не смог одержать победу в своем 200-м Гран-при.

Перед гонкой велись дискуссии: сможет ли Норрис сохранить самообладание и сделать хороший старт на этот раз? Ведь Норрис трижды стартовал с поула, но не смог превратить это в победу.

И действительно, Норрис неудачно стартовал в солнечном Зандвоорте. Голландская публика ликовала, когда Ферстаппен взял лидерство в длинном правом повороте после старта. Ферстаппен изначально смог создать небольшой задел над Норрисом, но не смог оторваться решительно.

Вместо этого Норрис постепенно сокращал отставание и давил на Ферстаппена. Когда он оказался в зоне DRS, Норрис, казалось, легко обошел Ферстаппена. Ферстаппен пытался ответить на маневр на 18-м круге, но был вынужден отступить.

Ферстаппен воспользовался ошибками соперников

Даже после пит-стопов лидер чемпионата оставался впереди и увеличивал преимущество. Пиастри, который заехал гораздо позже, давил на соперников свежими шинами. Сначала он обошел Расселла, затем боролся за обгон Леклера.

Пиастри и Леклер потеряли время на этих маневрах, что сыграло на руку Ферстаппену. Он мог относительно спокойно провести гонку - Норрис был вне досягаемости Ферстаппена впереди, но угрозы сзади не было.

Несмотря на лидерство в чемпионате Формулы 1, празднование Макса Ферстаппена на домашнем Гран-при в Зандвоорте было прервано победой его соперника Ландо Норриса на McLaren. Это была вторая победа Норриса в Формуле 1, и он смог добиться этого, несмотря на неудачный старт, доказав свою стойкость в гонках Формулы 1.

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