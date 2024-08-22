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На мероприятии Демократического национального комитета Минди Калинг рассказала о разводе Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.

Майндй Кэлинг поддерживает Бэна Аффлека в его разводе с Дженнифер Лопес.

 and  Yaroslav Smith
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На съезде Демократической партии в 2024 году, прошедшем в Чикаго 21 августа, своё выступление...
На съезде Демократической партии в 2024 году, прошедшем в Чикаго 21 августа, своё выступление произнесла Майндзи Калинг.

На мероприятии Демократического национального комитета Минди Калинг рассказала о разводе Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.

В среду Кэлинг выступала в качестве ведущей на Национальном съезде демократической партии 2024 года в Чикаго. Во время своей речи актриса "Офиса" Кэти Кэлинг упомянула Бена Аффлека, выразив свою любовь к их родному Массачусетсу.

В шумной манере она заявила: "Я не могу уйти, не поблагодарив фантастическую делегацию из моего родного Массачусетса", стоя у микрофона. "Массачусетс, вы потрясающие!"

Упомянув звезду Бостонских Красных Соколов и Селтикс Джейсона Тейтума, она добавила: "Держись, Бен Аффлек".

Ее слова, скорее всего, были связаны с недавними новостями о том, что Дженнифер Лопес подала на развод с Аффлеком в Лос-Анджелесе на этой неделе.

Пара была жената всего два года, и подача Лопес совпала с годовщиной их свадьбы в 2022 году в Райсборо, Джорджия, после их спонтанной свадьбы в Лас-Вегасе за месяц до этого.

Их первоначальное помолвка, более 20 лет назад, последовала за их первой встречей на съемках "Гigli", но они отложили и eventually отменили свою свадьбу в 2003 году из-за излишнего внимания СМИ.

Сразу после того, как Кэлинг упомянула Аффлека на съезде, она воскликнула: "Данкин' Донетс подает лучший кофе на планете", тонко намекая на популярную сеть, родом из Массачусетса, и, несомненно, дань уважения иконным и широко мемным рекламным роликам Аффлека для Данкин' Донетс.

После выражения своей любви к Массачусетсу Кэлинг продолжила отдавать дань уважения штату, упомянув: "Данкин' Донетс подает лучший кофе на планете", отсылка к знаменитым рекламным роликам Аффлека для сети.

Узнавая общую любовь к их родному штату, Кэлинг также поддержала Аффлека, сказав: "Держись, Бен Аффлек", на фоне новостей о его разводе.

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