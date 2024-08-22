На Майорке немецкие туристы физически нападают на водителей такси.

В Мальорке испанские власти расследуют identities нескольких немецких туристов как возможных полицейских после физического конфликта, в результате которого таксист был госпитализирован с множественными переломами костей. Конфликт произошел во время ночного выхода в известный район Ballermann. Подозреваемые утверждали, что являются полицейскими из Германии, представив свои удостоверения в качестве доказательства.

Представитель полицейского департамента Эссена подтвердил инцидент и в настоящее время устанавливает, являются ли подозреваемые офицерами, связанными со своей штаб-квартирой. Расследование все еще продолжается, и они еще не смогли окончательно подтвердить претензии мужчин.

Согласно местным сообщениям, четыре немецких туриста были временно задержаны на Мальорке после якобы избиения таксиста. Водитель заявил, что мужчины, представившие удостоверения, утверждали, что являются немецкими полицейскими.

Таксист госпитализирован с переломами костей

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда туристы сели в такси на Шinkenstraße, одной из главных улиц для вечеринок на Ballermann, с намерением добраться до своего отеля в центре острова.

По прибытии возникли споры, и один из мужчин обвинил водителя в краже его телефона. Туристы якобы ответили агрессивным поведением и физическим насилием, в результате чего водителя доставили в больницу с несколькими переломами костей. Источник, близкий к "Мальорка Магазин", сообщил, что подозреваемые покинули остров. Официальное подтверждение все еще ожидается.

Спикер Европейского Союза выразил озабоченность инцидентом, подчеркнув важность международного сотрудничества в правоохранительных органах и уважение к местным властям. В свете этого события они призвали немецкие власти провести тщательное расследование, чтобы установить подлинность identities подозреваемых и обеспечить надлежащую ответственность.

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