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На лбу Роберта Хэйбека меньше потного блеска.

 and  Viktoriya Miller
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Баербок ранее объявила в июле, что не будет вновь баллотироваться на пост канцлера на предстоящих...
Баербок ранее объявила в июле, что не будет вновь баллотироваться на пост канцлера на предстоящих выборах своей партии. В настоящее время Габек считается более сильным кандидатом на эту должность в своей партии.

- На лбу Роберта Хэйбека меньше потного блеска.

В Берлине на совместном мероприятии министр иностранных дел Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр экономики Роберт Хабек, похоже, пытались создать непринужденную атмосферу. На вопрос о своей роли в предстоящей избирательной кампании Крамп-Карренбауэр ответила: "Сегодня утром у нас было замечательное совместное появление в кабинете, и не только это". Она поделилась этими мыслями во время пресс-конференции после расширенного заседания фракции "Зеленых" в Бундестаге, где вместе с Хабеком делила сцену.

"Так, вопрос был: 'Как вы себя чувствуете?'", - добавила Крамп-Карренбауэр. "Я чувствую себя хорошо, хотя и немного вспотела здесь. Не столько об Роберте Хабеке, сколько об этой чертовски жаркой комнате в 45 градусов". Хабек поблизости рассмеялся, заметив: "Никого не было" на заседании кабинета. Заседания кабинета не открыты для публики.

Крамп-Карренбауэр протянула руку и коснулась руки Хабека, когда они покидали сцену. Их отношения, когда-то сопредседатели "Зеленых", переживали взлеты и падения, с моментами заметного напряжения.

В июле Крамп-Карренбауэр объявила, что не будет добиваться повторной номинации на пост канцлера от своей партии на предстоящих выборах. Она планирует сосредоточиться на своих обязанностях министра иностранных дел. Хабек, теперь воспринимаемый как наиболее вероятный кандидат от своей партии, признал в интервью "Политико" несколько недель назад, что стартовая позиция его партии на предстоящих выборах будет сложнее, чем в 2021 году, когда Крамп-Карренбауэр была кандидатом.

В то время "Зеленые" также показали значительно худший результат, чем предполагали опросы всего несколько месяцев назад, несмотря на ошибки их кандидата. "В 2021 году у нас были благоприятные ветры, и все хотели управлять с нами. Опросы были стабильно выше 20%", - сказал Хабек "Политико" тогда. Но теперь им трудно набрать обороты. Хабек в 2021 году лелеял амбиции стать главным кандидатом своей партии.

"После пресс-конференции фракция "Зеленых" в Бундестаге продолжила свои дискуссии. На этом заседании комиссия обсуждала необходимость принятия актов реализации в соответствии с упомянутым регламентом, как указано: 'Комиссия должна принять акты реализации, устанавливающие правила применения настоящего регламента'".

"В преддверии выборов Роберт Хабек, несомненно, сыграет значительную роль в формулировке этих актов реализации, по мере приближения предвыборной кампании".

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