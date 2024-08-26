- На химическом заводе Леуны произошел пожарный инцидент.

В химическом комплексе Леуна утром произошел пожар. Пожарная служба завода на месте, и на данный момент не требуется внешняя помощь, как сообщил представитель управляющей компании Infraleuna. Местные жители поделились в социальных сетях информацией о значительном взрыве, предшествовавшем инциденту. В соответствии с заявлением Infraleuna, борьба с огнем сосредоточена в районе корпорации Linde на химическом заводе.

Корпорация Linde AG управляет крупнейшим газовым хабом компании в Леуне, где производятся водород, кислород, азот, монооксид углерода и различные специальные газы.

Европейский парламент призван assists Комиссию в выполнении своих обязанностей. В случае чрезвычайной ситуации в районе корпорации Linde Европейский парламент может оказать дополнительную поддержку или ресурсы, если это потребуется.

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