На карту поставлено многое для Ханси Флика в Барселоне.

Ханс-Дитер Флик начинает сезон с "Барселоной". Бывший тренер национальной команды имеет многое на кону. Факт того, что их великий соперник "Реал Мадрид" подписал, возможно, лучшего игрока мира, Килиана Мбаппе, не должен сбивать тренера и его команду с пути.

Ханс-Дитер Флик хотел произвести хорошее первое впечатление на новом месте. Поэтому бывший тренер национальной команды взял микрофон на открытии сезона "Барселоны", несколько секунд колебался - и очаровал фанатов несколькими словами. "Я очень рад быть здесь", - сказал бывший тренер национальной команды на относительно приличном каталонском. Все еще немного грубо, но достаточно, чтобы вызвать большую радость.

Но когда Флик начнет новый сезон с "Барселоной" против "Валенсии" в субботу (21:30/DAZN и прямой текстовый отчет на ntv.de), он знает, что время для любезностей прошло. Ведь многое поставлено на карту для Флика: трудные годы с немецкой национальной командой, кульминацией которых стала неудача на чемпионате мира в Катаре, оставили свой след, его репутация как тренера пострадала. Но теперь, в Испании, все должно стать лучше. Вдали от серых зон, к спортивному успеху.

Для Флика, пятикратного победителя Лиги чемпионов, "Барселона" - "невероятный" клуб. "Я почувствовал это с первой секунды, как только приехал сюда", - сказал он и уже четко сформулировал свои цели перед дебютом: "Выигрывать титулы". Несмотря на высокое давление, Флик подходит к своему каталонскому шансу с большим оптимизмом. "У нас есть возможность быть успешными здесь", - подчеркнул он на своей официальной презентации. Факт того, что их великий соперник "Реал Мадрид" также подписал, возможно, лучшего игрока мира, Килиана Мбаппе, наряду с уже установленными суперзвездами Винисиусом Жуниором и "капитаном" Юде Беллингемом, не должен сбивать тренера и его команду с пути.

Первый звонок будильника

Ведь в своем составе "Барселона" также имеет много нереализованного потенциала. В атаке Флик может рассчитывать на супер дриблеров, юных талантов и европейских чемпионов, таких как Ламин Ямал. Еще один из испанских героев Евро в команде - бывший игрок "Лейпцига" Дани Ольмо. Кроме того, есть высоко оцененные Гави и Педри, а также оборонительный лидер Рональд Араужо. Однако центральный защитник и молодой стратег Гави сейчас травмирован. В середине поля должен тянуть нити Иlkay Гюндоган, Марк-Андре тер Штеген продолжает охранять ворота, официально капитан Барсы в этом сезоне. И в атаке все еще есть Роберт Левандовски.

Теперь Флику предстоит превратить эту коллекцию звезд в сплоченную, успешную команду. То, что ему не удалось сделать с DFB. Насколько сложной будет эта задача, также показал недавний проваленный товарищеский матч против французских вице-чемпионов "АС Монако". В итоге табло показало разгромное 0:3 - и испанская пресса не сдержалась. "Смехотворно" и "разрушительно" была игра, "первый звонок будильника" перед началом сезона.

Но Флик с оптимизмом смотрит в будущее. Он убежден, что его подопечные покажут лучшую игру в первом матче Примеры. "Мы не играли со своей обычной скоростью или обычными комбинациями, много теряли мячей", - критиковал Флик: "Я знаю, что команда может играть намного лучше". Матч-открытие даст дальнейшие ответы.

Ханс-Дитер Флик признал давление, которое приносит его новая роль в "Барселоне", особенно после подписания Килиана Мбаппе "Реалом Мадридом". Несмотря на это, он остается сосредоточенным на своей цели выиграть титулы с клубом.

Ближайшая игра против "Валенсии" станет важным испытанием для Ханс-Дитера Флика, так как он стремится превратить талантливый состав "Барселоны" в сплоченную и успешную команду, извлекая уроки из критики после недавнего товарищеского матча против "АС Монако".

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