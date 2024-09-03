Недостаток воды и избыточные осадки - На исторические места и природные пространства в Гессоне влияет изменение климата.

Эти тихие уголки отдыха и исторической важности: Исторические сады и парки считаются ценными активами, заслуживающими защиты. Усиливающийся вопрос изменения климата, характеризующийся экстремальными погодными условиями, такими как жара, засуха и сильные ливни, негативно влияет на эти хрупкие среды. "Изменение климата представляет уникальные вызовы для нас, особенно в отношении растений", - замечает Филипп Людвиг, связанный с Дворцами и Садами Гессена.

Продолжительные засушливые периоды серьезно повлияли на установку и рост зрелых лесных массивов. "Последствия катастрофичны", - объясняет руководитель отдела Садоводства и сохранения памятников.

Дворцы и Сады Гессена содержат и ухаживают за впечатляющими 48 культурными наследиями по всему Гессену, в том числе замками, крепостями, монастырями, садами, парками и различными историческими памятниками, датируемыми почти двумя тысячелетиями. Людвиг отмечает, что проблемы очевидны на всех сайтах, хотя и различаются по степени тяжести.

Карминные клены особенно восприимчивы к этим неблагоприятным последствиям изменения климата. "Они страдают от продолжительной засухи, что приводит к снижению их жизнеспособности. Это ослабляет их перед насекомыми и грибами. В конечном итоге это приводит к порочному кругу, в котором их жизнеспособность угасает, пока они не умрут", - объясняет Людвиг. В результате разложение древесины ускоряется, делая эти деревья нестабильными и требующими их удаления как можно скорее.

Кроме того, повышение средних температур также облегчает проникновение вредителей из-за миграции видов. Кроме того, изменение климата осложняет строительные работы. Сильные ливни могут размывать тропы.

"Мы усердно работаем над поддержанием троп, чтобы предотвратить эрозию", - сообщает Людвиг. Кроме того, изменения уровня грунтовых вод могут потенциально повредить фундаменты структур. Во время сильных дождей могут быть затронуты структуры, прилегающие к водоемам, например, мосты.

Из-за изменения климата сады и парки требуют дополнительного полива в летние месяцы. "Мы стремимся использовать воду с крыш, направляя ее непосредственно в парк", - объясняет Людвиг. При возможности должны быть установлены дополнительные цистерны и созданы зоны удержания воды.

Кроме того, реставраторы садов сосредотачиваются на улучшении почвы вокруг корней деревьев. Например, сбрасывание листьев под некоторыми деревьями в парке замка Бад-Хомбург способствует образованию слоя гумуса, который улучшает способность почвы удерживать воду, действует как барьер против испарения и поставляет питательные вещества. Эта дополнительная задача требует времени и ресурсов. "Мы ожидаем увеличения усилий по обслуживанию исторических садов на 25-30% из-за изменения климата", - говорит Людвиг.

Зеленые пространства выполняют важные функции

"Это не роскошь, а культурное наследие", - подчеркивает Людвиг. Эти исторические места служат различным целям, в том числе обеспечивают отдых, генерируют свежий воздух и служат местами обитания видов деревьев, редко встречающихся в коммерчески эксплуатируемых лесах. "Для сохранения этих памятников нам нужны квалифицированные сотрудники для обслуживания и адекватные финансовые ресурсы".

"Нам нужно быть гибкими и адаптировать наши рабочие стратегии", - утверждает Сигизмунд Хёсс, руководитель садов и сохранения наследия в Касселе (HKH). HKH управляет художественно значимыми собственностями и коллекциями в Касселе, в том числе парком Бергпарк Вильгельмсхёэ, признанным ЮНЕСКО Всемирным наследием в 2013 году.

В 2018 году из-за засухи сотни сосен, высаженных вдоль исторической аллеи Танечансее, погибли. Оставшиеся деревья пришлось удалить в 2019 году, и аллея сейчас восстанавливается. "В отличие от названия 'Танечансее', изначально там росли как белые сосны, так и красные сосны. Оба вида сейчас пересаживаются, а также восточные сосны, более устойчивые к сухим летам", - объясняет Хёсс. "Посмотрим, сработает ли это. Мы не знаем, что будет работать через 20 или 60 лет".

Адресация эрозии в парках

Размытые тропы требуют регулярного обслуживания в парке. "Нужно чистить канавы и дренажные каналы и ремонтировать тропы", - раскрывает Хёсс. "В ближайшие годы наша основная задача будет заключаться в том, чтобы проектировать эти тропы таким образом, чтобы они длились как можно дольше".

Еще одно последствие изменения климата - распространение моли-минерши каштанов в парке. Она начала распространяться в 1990-х годах, объясняет Хёсс. "На ранних этапах у этого инвазивного вида не было естественных врагов. Однако со временем мы заметили, что птицы поедают личинок с листьев". В Касселе они используют это, устанавливая скворечники в каштановых деревьях. "Нам нужно проявлять терпение как к себе, так и к природе", - говорит Хёсс.

Жаркая и сухая погода последних лет также влияет на популяцию деревьев в историческом парке в Висбадене-Бибрихе. "В зависимости от возраста отдельных деревьев это может увеличить распространение гнилостных грибов, а также бактериальных и насекомых инфекций. Это может ускорить гибель отдельных деревьев и видов деревьев", - объясняет Александр Hoffmann-Glassneck, спикер Гессенского государственного агентства по строительству и недвижимости. Климатические условия также сокращают водоснабжение, заставляя деревья быстрее стареть.

Дворцы и Сады Гессена внедрили меры по сохранению воды в исторических садах, такие как использование воды с крыш и установка цистерн. (Сады)

Эрозия троп из-за сильных дождей является проблемой, над которой Дворцы и Сады Гессена работают. (Сады)

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