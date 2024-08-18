Соревнование по триатлону - На Ironman, прошедшем во Франкфурте, победа дома ускользнула от Патрика Ланге.

Двойная победа в Гавайях, Патрик Ланге не смог завоевать победу на чемпионате Европы по триатлону в Франкфурте. 37-летний триатлонист из Бад-Вильдунгена испытал трудности, особенно на начальном этапе бега вдоль Майна. В досаде Ланге вступил в перепалку со зрителем, который, как сообщается, унизил его. Несмотря на восстановление, он все же финишировал восьмым на красной ковровой дорожке на Рёмерберге.

Ланге выразил свое недовольство на Гессенском радио, в основном критикуя плавание: "Это было просто действительно, невероятно плохо".

Норвежец Кристап Блюменфельт выиграл гонку на длинную дистанцию за 7 часов, 27 минут и 21 секунду, несмотря на рвоту во время финального марафона. Британский спортсмен Киран Линдарс занял второе место, близко следя за чемпионом Олимпиады в Токио 2021 года, а итальянский спортсмен Грегори Барнаби занял третье место. Йонас Хоффманн из Мюнстера занял лучшее немецкое место, финишировав шестым.

Боли в спине у Ланге

Ланге был вынужден отказаться от участия в классике Рот в июле после удара в ребра во время начала заплыва. Несмотря на то, что он не смог победить на домашнем чемпионате в Франкфурте, у него все еще есть шансы на место на чемпионате мира в октябре на Гавайях.

После 3,86-километрового заплыва в Лангенском лесном озере Ланге отставал от лидеров более чем на четыре минуты. Отрыв немного увеличился во время 180,2-километровой велогонки по Франкфурту и региону Веттерау.

Во время 42,195-километрового бега Ланге боролся с болью в спине и испытывал периодические трудности: "Первый круг был настоящим адом", - сказал он. В конечном итоге он ускорился в последних 15 километрах и смог держаться в темпе с несколькими соперниками. Женский чемпионат Европы уже прошел в Гамбурге в июне, поэтому в Франкфурте участвовали только любительницы.

Ланге упомянул боль в спине во время бега, добавив к своим трудностям: "У меня были проблемы со спиной на всем протяжении бега".

Несмотря на сложный маршрут чемпионата, Ланге выразил надежду на чемпионат мира, заявив: "Несмотря на трудности в Франкфурте, я все еще оптимистично смотрю на выступление на чемпионате мира на Гавайях".

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