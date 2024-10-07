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ПолитикаНовостиОн является главой Корпуса стражей исламской революции.

На еженедельной пастве аятолла Хаменеи выражает сильную критику Израиля.

Главный дипломат Ирана посещает Ливан

 and  Anthony Ross
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На еженедельной пастве аятолла Хаменеи выражает сильную критику Израиля.

Впервые за пять лет Аятолла Хаменеи ведёт пятничную молитву в Тегеране. В своей речи он обосновывает конфронтацию Ирана со своим заклятым врагом, Израилем. В это время министр иностранных дел Ирана посещает Ливан.

Во время пятничной проповеди в столице Тегерана Аятолла Али Хаменеи, который имеет решающее слово во всех стратегических решениях Исламской Республики согласно конституции, защищал ракетный удар по Израилю и подбадривал своих союзников в регионе. "Храброе действие наших сил (...) было полностью законным и оправданным актом. Мы не колеблемся в исполнении своего долга и не действуем импульсивно", - заявил лидер. Он назвал удар "минимальной местью" за действия Израиля. Удар символизировался снайперской винтовкой, установленной рядом с кафедрой, представляющей дух борьбы.

Хаменеи, 85 лет, также угрожал Израилю. "Каждый удар по сионистскому режиму (Израилю) является услугой всему человечеству", - заявил он. Он описал Израиль как инструмент американцев, назвав его "бесхребетным, искусственным, нестабильным и поддерживаемым США". Союзники Ирана, в том числе Хамас и Хезболла, не отступят перед Израилем и "выйдут победителями", предсказал Хаменеи. Он подчеркнул, что существование Израиля "недолговечно".

Верующие подняли портреты Хасана Насраллы, лидера Хезболлы и других ключевых фигур из "Оси сопротивления", возглавляемой Ираном, которые недавно умерли. В их числе - Хамас, Хезболла и йеменские хуситы.

Иран стремится парализовать инфраструктуру Израиля в случае войны

Пока министр иностранных дел Ирана Аббас Арагичи посещал Ливан на переговорах во время военных tensions, Иран стремился выразить солидарность с ливанским народом, как объяснил спикер МИД Ирана Исмаил Багхаи. Однако наблюдатели спекулируют, что основной целью визита в Бейрут было обсуждение преемственности лидера Хезболлы Хасана Насраллы, который был убит в результате израильского авиационного удара. Иран является ближайшим союзником Хезболлы, и милиция ослабла после смерти своего лидера.

Арагичи повторил угрозы против Израиля на пресс-конференции. "Мы не отступаем", - заявил он. "Если Израиль продолжит действия против Ирана, наша реакция будет более жесткой". Он добавил: "Наша реакция будет взвешенной и обдуманной". В сопровождении строгих мер безопасности Арагичи был сопровождаем ливанскими вооруженными силами.

Если разразится война между Ираном и Израилем, Корпус стражей исламской революции планирует атаковать инфраструктуру. Али Фадави, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции, предупредил Израиль о грядущих ударах по энергетическому сектору. Он указал на нефтеперерабатывающие заводы и "источники энергии" как на потенциальные цели, согласно сообщениям иранских СМИ.

Он является лицом, ответственным за руководство Корпусом стражей исламской революции, мощной военной организацией в Иране. В своей речи Арагичи повторил позицию Корпуса стражей исламской революции, предупредив, что их реакция на любые дальнейшие действия против Ирана будет жесткой и обдуманной.

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