- На его опыт в лагере повлиял его возраст.

Торстен Легат (55) начал свой второй срок в Лагере Джунглей с большими ожиданиями, учитывая, что ранее создал классику в формате с "Kasalla". Его целью было выиграть "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden".

После проигрыша в испытании и того, что Эрик Штехфест (35) и Мола Адебиси (51) выбрали Гигги Бирофио (25) вместо него на 13-й день, ему пришлось покинуть лагерь, плача навзрыд. В интервью агентству новостей spot on news Легат рассказал о своем времени в Джунглях, в том числе о своей эмоциональной уходе, о трудностях старения, о поведении своих товарищей по лагерю и о своей стратегии.

Вылечили ли "сердечные боли" от вашего ухода из Джунглей?

Торстен Легат: Честно говоря, я все еще скорблю. Я оглядываюсь на то, как я подходил к задаче и что произошло потом - это все еще очень трудно для меня, даже сейчас. Не так сильно, как раньше, но некоторые вещи остаются в вашем сердце и уме. Я все еще скорблю, потому что я люблю Лагерь Джунглей больше всего и чувствую, что принадлежу к этой семье.

Вы все еще разочарованы, что все не сложилось?

Легат: Нет, я не разочарован. Я принимаю это, как спортсмен. Я не разочарован, я грущу, потому что мне бы хотелось выиграть. То, что моя миссия закончилась и я проиграл лучшим, немного расстроило меня.

Вы были довольно уверены в себе, но Мола и Эрик сказали, что вы "слишком самоуверенны" ...

Легат: Если я подхожу к этому формату с мыслью, что не хочу, не буду участвовать в испытаниях, просто буду собирать - тогда я плохой человек. Я хочу доказать себя, это и выходит, потому что я был спортсменом-профессионалом. Я был футболистом Бундеслиги в течение 16 лет, занимаюсь боевыми искусствами в течение 51 года. Если я не могу показать эту волю, тогда вы должны задаться вопросом, что я там делаю. Я должен вызывать споры. Подход к тому, чтобы войти и смести всех, это мотивирует меня, это мое требование. Но если это не сработает, тогда я принимаю это и я абсолютный спортсмен с честной игрой.

Вы показали другую сторону себя, даже открыто плакали. Вы ожидали, что будете так эмоциональны?

Легат: Это зависело от ситуации. Я получил вопросы по телефону Джунглей, которые меня тронули. Тогда вы действительно становитесь эмоциональным, даже если не хотите, и тогда слезы текут, даже у меня. Я семейный человек и люблю свою семью - это я, и это то, как я останусь. Я не считаю, что это слабость для человека плакать.

В тот эмоциональный момент вы извинились перед Гийей Зигель за некоторые замечания. Это вызвало путаницу среди других обитателей лагеря...

Легат: Я знаю Гийю несколько дней дольше, чем другие, она отличная женщина. Я получил очень хорошие контакты от нее, она хотела очень много помочь мне. Но то, что я видел от нее в Джунглях до сих пор, меня немного напугало, и я стою на этом. Но вы также должны различать: То, что я сказал ей при объявлении, что она не легенда, это ранило меня. Тогда я подумал, как это можно исправить. Потому что Джорджия и я взорвали поиск сокровищ, я подумал: Извинитесь перед ней, потому что она все-таки легенда. Она профи и она была там дольше, чем я и многие другие, и то, что она пережила - я просто должен был извиниться за это заявление. Но за критику ее заявлений, я не должен извиняться. Она должна извиниться за это.

У вас был еще контакт с ней после шоу?

Легат: Я принял решение подождать, пока весь шоу не закончится. Я должен позволить всему произойти со мной сначала, а затем я свяжусь с ней, что я также обещал ей. Должно быть различие: Это была игра, шоу. Мы не должны выходить туда с гневом и ненавистью. Она Гийя Зигель, я Торстен Легат, мы высказываемся, мы принимаем это или нет, и тогда все в порядке.

Гигги смеялся за вашей спиной и изображал вас неискренним. Как вы относитесь к нему сейчас?

Легат: Это тоже меня шокировало. Я имею в виду, ему 25, мне 55 - он наивный мальчик, который иногда говорит, не зная, что говорит. Он хочет вызвать споры своим способом. Но он должен знать: Если он будет много говорить, иногда это будет остановлено. Его путь в конце концов будет израсходован. Он увидел меня как конкурента. Он назвал других маленькими рыбками, я саркастически и в шутку говорю: Для меня он лягушонок. Он молодой человек в индустрии и должен увидеть, что он растет немного. В конце концов, он встретит неправильного человека - не меня - и тогда он получит удар, как в "Fame Fighting". Я не желаю ему этого, я люблю его, мне нравится он, но он должен выражаться более осторожно и проявлять уважение к кому-то, кто старше его на несколько лет.

Легат: В том лагере все было о драках, злости, шуме, эмоциях и ярости с самого первого дня – я подумал, что и я скоро не выдержу! Мы были там, чтобы доказать себя и сразиться, а не драться. Потом я подумал: "Ты – хитрец с длинным носом, всегда планирующий". После лжи я взглянул на лица других участников и их реакции. Вот тогда и видят, как глаза закатываются. Я подумал: "Ты сыграл это идеально".

Так вы пытались спровоцировать своих товарищей по лагерю своей ложью?

Легат: В точку. Я хотел увидеть, как они отреагируют и как изменятся некоторые лица.

Взгляд назад: Какое испытание в джунглях было для вас самым трудным?

Легат: Лагерь в Южной Африке, в котором я участвовал в 55 лет, был самым сложным опытом в моей карьере. Я дрожал, плакал, был счастлив, у меня были плохие и хорошие переживания, все было в одном. Но я бы сделал это снова, потому что это мое дело.

Вы недооценили сложность возраста?

Легат: Я всегда верил, что в 45 лет в 2016 году я был активен – не то, что я не активен сейчас, но я постарел. Я подумал: "Будь осторожен, Торстен, ты идешь, как будто ничего не происходит" – да, черт, так и не получилось! Я действительно думал, что небо рушится на мою голову, это было так трудно. Третий день вырубил меня из-за еды, я подумал: "Это не правильно!" Все мои силы ушли – и потом ты там, чувствуешь себя как мешок с мусором. Я подумал: "Возраст берет свое". Но ты продолжаешь, ничего не показываешь и делаешь свою работу хорошо, ныряешь, пускаешь несколько шуток – вот развлечение.

Посол: Мои дети уже выросли и идут своей дорогой. В их возрасте, 26 и 25 лет, они должны быть. Моя жена, вечная романтичная, обняла меня и сказала: "Это замечательно, что ты был частью этого, я так горжусь тем, чего ты добился в этом возрасте". Она мой самый строгий критик, но когда похвала приходит от твоей жены, ты должен ценить это и беречь в своем сердце.

Несмотря на эмоциональную усталость после недавнего выхода из лагеря, Торстен Легат продолжает ценить свое время в дикой природе и переживания, которые он разделил со своими товарищами. Он признает, что все еще ностальгически вспоминает свое время в лагере, где он построил ценные связи со своими коллегами.

Однако во время пребывания в лагере Торстен столкнулся с трудностями, связанными с возрастом, и предполагал, что некоторые из его более молодых коллег смотрели на него свысока из-за его возраста. Несмотря на это, он оставался решительным в своем желании доказать свою ценность и выделиться среди других конкурентов.

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