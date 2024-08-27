На фоне воспоминаний о пандемии, самоналоженное городом ограничение ночного времени для прекращения передачи смертельного вируса, передаваемого комарами, вызвало критику.

В 2005, 2012 и 2019 годах несколько городов в Массачусетсе и Коннектикуте просили своих жителей ограничить уличные мероприятия во время вспышек восточного конного энцефалита (EEE), также известного под этим названием, с минимальным шумом или признанием.

Но lately, когда чиновники в Оксфорде, Массачусетс, предложили добровольное комендантское время и порекомендовали жителям завершать уличные мероприятия до 6 вечера до конца сентября и до 5 вечера в октябре до первого мороза, некоторые жители выразили свое недовольство. Около 200 человек посетили собрание городского совета, чтобы обсудить это решение.

Такой же уровень сопротивления не был отмечен во время аналогичных инициатив по борьбе с распространением EEE в 2019 году. По словам Филипа Дэвиса, президента Лиги малой лиги Оксфорда, "В моей семье мы полностью закончили, когда закончился Covid. Мы устали от ограничений, от страха. Жить в страхе - не лучший способ жить".

Однако, учитывая свежие воспоминания о комендантском часе EEE в 2019 году и последующих ограничениях Covid, Дэвис сказал: "Я думаю, что на данный момент все просто устали. Давайте вернем принятие решений в руки родителей".

Восточный конный энцефалит вызывается вирусом, который передается людям через укусы зараженных комаров. Вирус затем попадает в мозг, вызывая отек или воспаление. Симптомы могут включать внезапную головную боль, высокую температуру, озноб и рвоту, которые могут прогрессировать до дезориентации, судорог и комы. Тяжелые случаи встречаются редко, с около 11 зарегистрированными случаями в США ежегодно, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Комары, которые переносят EEE, наиболее активны на закате и рассвете.

"Я бы предположил, что решение о комендантском часе с заката до рассвета не было принято легко местными и государственными органами здравоохранения", - сказала доктор Кристи Мюррей, эксперт по вирусам, переносимым комарами, в Эмориском университете.

"Учитывая самую ужасную вспышку EEE в США, которая произошла в Массачусетсе в 1938 году, с 25 смертельными случаями в основном среди детей, я бы предположила, что органы здравоохранения хотят принять меры для предотвращения новой вспышки, если данные указывают на опасность", - написала Мюррей в письме CNN.

По словам Лори Фримен, генерального директора Национальной ассоциации городских и окружных органов здравоохранения (NACCHO), комендантский час имеет несколько эффектов: он удаляет людей с улиц в часы, когда наиболее вероятны укусы, обращает внимание на опасность и иногда делает работу по распылению химических инсектицидов для контроля над популяциями комаров безопаснее для бригад.

Оксфорд и три других города - Дауglas, Саттон и Уэбстер - были классифицированы как находящиеся в высокой степени риска EEE 16 августа после того, как человек и лошадь в этом районе дали положительный результат на инфекцию, которая убивает около 1 из 3 заболевших и оставляет около 50% выживших с долгосрочными неврологическими проблемами, согласно данным CDC. В настоящее время нет специфического лечения от этого заболевания.

Дженнифер Каллахан, городской менеджер Оксфорда, написала публичное письмо совету здравоохранения города, сообщив, что человек, который дал положительный результат, проживал в Оксфорде. Она сослалась на членов семьи больного, которые просили чиновников города предупредить других.

Но этого было недостаточно, чтобы успокоить некоторых родителей и тренеров. На Change.org была запущена петиция с более чем 880 подписями в понедельник, протестующая против этого предложения.

"Мои дети уже потеряли значительную часть своего детства из-за Covid. Участие в футболе и поддержке дало им иллюзию нормальной жизни в течение этих лет. Пожалуйста, не закрывайте поле", - написала медсестра скорой помощи, которая подписалась. Она признала риск EEE, но предложила альтернативные меры, такие как опрыскивание и ношение защитной одежды.

"Властное вмешательство во имя безопасности значительно повлияло на жизнь наших детей", - написал другой комментатор.

Рике Стерретт, директор по общественному здравоохранению Оксфорда, понимает, что ограничения Covid-19 оказали значительное влияние tanto на родителей, как и на детей, оставив длительное впечатление о общественном здравоохранении. Она подчеркивает, что комендантский час в городе является рекомендацией и добровольным.

Общественные школы следуют добровольным правилам, установленным ими. Они не отменяют мероприятия или спорт, а переносят их или проводят внутри, насколько это возможно.

Город предоставил исключительное разрешение внешним группам продолжать использовать городскую собственность для уличных мероприятий после наступления темноты, при условии подписания юридического соглашения, признающего риски, и предоставления доказательств достаточного страхования.

"У вас не будет вечерних игр под фонарями, и это просто означает, что вы должны скорректировать расписание тренировок", - объяснила она.

Стерретт объяснила, что она работала в городе Marlborough, Массачусетс, в 2019 году, который также столкнулся с трудностями из-за EEE, с 12 человеческими случаями по всей стране. Чиновники сделали аналогичные рекомендации закрыть уличные мероприятия за несколько минут до наступления темноты.

"В 2019 году я помню, что было несколько меньше сопротивления этим рекомендациям, но все же было сопротивление", - сказал Стерретт, добавив, что люди хотят наслаждаться на свежем воздухе перед наступлением зимы.

Лидеры сообщества предпочитают придерживаться предложения штата, которое предусматривает ограничение уличных мероприятий с заката до рассвета, как он отметил, "это довольно существенное изменение".

Во вторник вечером заход солнца ожидается около 8 вечера, что на два часа позже рекомендованного комендантского часа.

Дэвис сказал, что его Лига малой лиги планирует подать необходимую форму города и имеет страховку, разрешающую продолжение игр на поле после комендантского часа. Он сказал, что будет инструктировать своих тренеров заканчивать тренировки за полчаса до захода солнца, чтобы игроки могли покинуть поле, собрать свое снаряжение и войти вовремя.

Время точно превысит 6 часов вечера.

"Мы посчитали это решение полностью необоснованным", - выразил Дэвис.

Жители выразили обеспокоенность в связи с предлагаемым комендантским часом из-за воздействия предыдущих ограничений здоровья, таких как Covid-19, на их жизнь. Филипп Дэвис заявил: "Жить в страхе - это не жизнь".

Несмотря на серьезные риски для здоровья, связанные с восточным коневым энцефалитом, такие как долгосрочные неврологические проблемы и высокий процент смертности, некоторые individuals противодействуют предлагаемому комендантскому часу и хотят большего контроля над принятием решений.

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