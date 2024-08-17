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На финальной стадии карьеры известного актера "Друзей", Мэтью Перри

 and  Carmen Simpson
Время чтения 3 минут
К сожалению, в октябре скончался Мэттью Перrier, jednom ему исполнилось 54 года.
К сожалению, в октябре скончался Мэттью Перrier, jednom ему исполнилось 54 года.

На финальной стадии карьеры известного актера "Друзей", Мэтью Перри

После ареста пятерых лиц, связанных со смертью от передозировки наркотиков 54-летнего Мэтью Перри прошлой осенью, появились свежие подробности о последних днях актера перед его кончиной. Известный своими проблемами с зависимостью, Перри был сильно зависим от седативного средства кетанина, которое его помощник и врачи регулярно получали для него. Все они были задержаны на этой неделе. Расследование судебно-медицинского эксперта и заявления следователей предоставили полную картину последних дней Перри.

Последний месяц

30 сентября: Перри и его личный помощник, Кеннет Ивамаса, встретились в их доме в районе Пасифик Пэлисадес в Лос-Анджелесе с доктором Сальвадором. Перри проходил курс лечения кетанином от депрессии у своего обычного врача - практика, которая только начинает использовать седативное средство, обычно применяемое в хирургии. Однако ему нужно было больше.

Перри связался с другом-врачом в Сан-Диего, Марком С., который согласился поставлять кетанин. "Интересно, сколько этот дурак заплатит", - написал Перри С. Они встретились в тот день в Коста-Меса, примерно посередине между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, и обменялись как минимум четырьмя флаконами кетанина. Перри заплатил Ивамасе $4500 за флаконы и показал ему, как вводить актеру. Позже Перри написал С., что все это "похоже на плохой фильм".

2 октября: Ивамаса связался с Перри, запросив больше кетанина. Перри приехал, сделал инъекции и оставил флаконы кетанина.

4 октября: Ивамаса сделал Перри первую инъекцию кетанина. Он написал врачу, поделившись местом инъекции, но упомянул, что они закончились, так как пытались разные места ранее. Перри запросил больше кетанина у С.

6 октября: Ивамаса запросил больше кетанина. Перри приехал и продал ему несколько флаконов.

8 октября: Ивамаса встретился с П. в Санта-Монике, купив четыре флакона кетанина за $6000.

10 октября: Ивамаса отвез Перри на общественную парковку в Лонг-Бич, где они встретили П. Он продал им больше кетанина и сделал Перри инъекцию, пока он был в машине. Затем Ивамаса стал искать другого поставщика и связался с Эриком Ф., знакомым Перри.

11 октября: Ф. написал Ивамасе, подтвердив свою способность поставлять кетанин. "Он не помечен, но ты не поверишь - он пробует один, и у меня есть больше, если ему понравится", - написал Ф. Джасвин С., источник кетанина Ф., была известна как "Королева кетанина" среди своих клиентов. Ф. написал Ивамасе, что она обслуживает элитных клиентов и знаменитостей. "Она потеряла бы свой бизнес, если бы это не было хорошо".

12 октября: П. посетил дом Перри, получив $21000, часть из которых покрывала предыдущие покупки кетанина. Пока он был там, П. сделал Перри инъекцию. Перри моментально застыл, и его артериальное давление резко повысилось. П. якобы сказал Ивамасе: "Мы больше не должны этого делать".

13 октября: Перри попробовал кетанин от "Королевы кетанина" и оценил его. Он и Ивамаса заказали 25 флаконов по $5500. Ф. доставил наркотики на следующий день.

Примерно 20 октября: Перри получил последнее законное лечение кетанином от своего обычного врача, как подтвердила женщина, близкая к нему, чье имя в официальных документах засекречено. Она сообщила, что предыдущий врач делал Перри процедуры каждые два дня, но новый врач сказал, что у Перри улучшилась депрессия и ему требуется меньше процедур. Она считала, что Перри был чист от наркотиков в течение 19 месяцев и не срывался. Она не знала о кетанине, полученном через доктора П. и Ф.

Последняя неделя

Примерно 24 октября: Перри поговорил с неизвестной женщиной. Она сказала следователям, что он казался в хорошем настроении.

25 октября: Ивамаса запросил 25 дополнительных флаконов кетанина у Ф. После получения $6000 от Перри Ф. получил кетанин от своего источника. В то же время Ивамаса сделал Перри не менее шести доз кетанина.

26 октября: Ивамаса сделал Перри еще шесть доз кетанина.

27 октября: Еще шесть доз последовали. К этому моменту Перри и Ивамаса не видели доктора П. почти две недели. П. связался с Ивамасой, предложив больше: "Я знаю, что ты упомянул, что берешь перерыв. Я сохранил немного для тебя".

Примерно 12:45: Вторая доза дня была сделана, и объект начал смотреть фильм.

Примерно 1:30: Ивамаса сделал Перри третью и последнюю дозу дня, пока он лежал в джакузи на заднем дворе. "Ударь меня крепко", - якобы сказал Перри, по словам Ивамасы. Помощник затем ушел по личным делам.

Примерно 16:00: Вернувшись домой, Ивамаса обнаружил Перри лицом вниз в джакузи. Он сразу же прыгнул в воду, вытащил Перри на ступеньки и вызвал службу спасения. Парамедики прибыли вскоре после этого и констатировали смерть Перри. Медицинские эксперты определили, что основной причиной смерти был кетанин, а утопление - второстепенный фактор.

Последствия

Перевод:

Все пятеро подозреваемых были задержаны и предстали перед судом. Ивамаса и Ф. признались в распространении кетamina и сотрудничают со следствием. Врач из Сан-Диего, предоставивший кетомин, также планирует признаться. Однако доктор Сальвадор П. и "Королева кетamina" Джасвин С. отвергли обвинения. Адвокат П. заявил, что доктор действовал в лучших интересах Перри.

Предложение 1: Полицейское управление Голливуда активно расследует роль различных лиц в наркотических событиях, связанных со смертью Мэтью Перри, в том числе потенциальных поставщиков из Голливуда.

Предложение 2: После смерти Перри внимание сосредоточилось на нескольких медицинских работниках и контактах из сообщества Голливуда, которые, возможно, способствовали его зависимости от кетamina.

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