На этой неделе высокопоставленный чиновник из секретной службы США, ответственный за надзор за операциями по защите, уйдет в отставку.

Михаил Плати, долгожитель секретной службы с 27-летним стажем, готовится уйти на пенсию, как сообщает источник, близкий к семье.

Спикер секретной службы подтвердил, что уход Плати был его личным решением, опровергнув слухи о давлении со стороны высокопоставленных чиновников на него.

"Плати не был вынужден уйти или уйти на пенсию кем-либо. Это было его личное решение", - заявил представитель в заявлении для CNN. "Мы ценим его 27 лет преданной службы федеральному правительству".

Объявление об уходе Плати совпало с периодом усиленного внимания к секретной службе и подготовкой к избирательному циклу 2024 года.

Ранее директор Кимберли Четтл ушла в июле после критики за ошибки в безопасности во время попытки покушения на бывшего президента Трампа на митинге в Пенсильвании. Агентство также находится под постоянным давлением законодателей для принятия мер против тех, кто ответственен за сбои в безопасности.

Временно назначенный директор Рональд Роу обещал дождаться результатов внутренних расследований инцидента со стрельбой, прежде чем принимать какие-либо решения по персоналу, связанные с промахами того дня.

В результате нескольких агентов секретной службы из офиса полевого управления в Питтсбурге и один член команды безопасности Трампа, сыгравшие ключевые роли в подготовительных работах к митингу 13 июля, были переведены на административные должности и приказаны работать удаленно.

Несмотря на то, что уход Плати был личным решением, текущая политическая обстановка может вызвать размышления о глубине опыта и знаний, которые теряет секретная служба. С уходом директора Кимберли Четтл и продолжающимся вниманием к агентству роль таких людей, как Плати, в поддержании безопасности становится еще более важной.

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