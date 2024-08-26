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ЭкономикаНовостиинвестирование

На этой неделе Уолл-стрит сосредоточится на следующих темах:

Американские акции начали торги в понедельник утром на смешанной ноте, когда инвесторы awaited важный отчет о прибылях и различных экономических показателей, которые появятся в ближайшие дни.

 and  Melissa Williams
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На этой неделе Уолл-стрит сосредоточится на следующих темах:

Индекс Доу вырос на 95 пунктов, или 0.2%, в то время как S&P 500 прибавил небольшие 0.1%. Однако композит Насдак испытал небольшое снижение на 0.1%.

Этот месяц был настоящей американской горкой для глобального финансового рынка. Японский индексNikkei 225 резко упал, и американские акции пошли вниз в начале августа из-за обвала йены и плохих данных по занятости в США, что вызвало опасения по поводу экономического спада. Даже лидеры рынка, технологические гиганты, разочаровали своими отчетами об earnings, еще больше опуская рынок.

Но за несколько недель ситуация на рынке кардинально изменилась. Три основных американских фондовых индекса восстановили свои потери и даже превзошли их, а S&P 500 и Доу почти достигли новых рекордных высот. Оптимизм основан на серии отчетов, показывающих снижение темпов инфляции, что заставляет инвесторов верить в то, что Федеральная резервная система наконец-то снизит процентные ставки в сентябре впервые за десятилетия.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил это настроение на экономическом саммите в Вайоминге, заявив, что пришло время для greater flexibility в монетарной политике, фактически гарантируя снижение ставки в сентябре. Пауэлл также намекнул на возможность достижения "мягкой посадки", сценария, при котором инфляция снизится без значительного роста безработицы.

По словам Кэти Никсон, главного инвестиционного директора Northern Trust Wealth Management, это консенсус среди экономистов, инвесторов и даже корпоративной Америки.

Инвесторы сейчас сосредоточены на Nvidia, которая представит свой отчет во вторник. Акции компании взлетели на впечатляющие 181% в этом году благодаря растущему ажиотажу вокруг искусственного интеллекта и компаний, его делающих.

Nvidia, крупнейший бенефициар бума искусственного интеллекта на Уолл-стрит, традиционно превосходит ожидания аналитиков в последних кварталах. Банкиры положительно смотрят на Nvidia из-за ее мощных процессоров, которые широко используются для питания ИИ, в том числе продвинутых технологий, таких как ChatGPT.

Однако в последнее время среди инвесторов растет скептицизм по поводу того, переведутся ли массивные инвестиции в сектор ИИ в реальные прибыли для их прибылей. Они задаются вопросом, сможет ли ИИ действительно принести значительные выгоды или он просто станет бременем для ресурсов.

Уолл-стрит была потрясена, когда федеральный судья 6 августа постановил, что бизнес по поиску Google нарушил антимонопольное законодательство США. Это решение может нарушить доминирование Google на рынке онлайн-поиска и иметь более широкие последствия для других технологических компаний, сталкивающихся с призывами к консолидации рынка.

Тем не менее, некоторые аналитики считают, что сильные фундаментальные показатели больших технологий сохраняются несмотря на огромные суммы, потраченные на рост. В последнем квартале Apple, Google, Microsoft, Meta и Amazon заработали совокупно $94 миллиарда прибыли.

Что касается Nvidia, то генеральный директор Tuttle Capital Management Мэтью Таттл остается оптимистичным и заявляет, что он купит любое падение акций Nvidia.

Инвесторы также будут внимательно следить за индексом личных расходов на потребление в июле, который будет опубликован в пятницу утром. Этот индекс показал снижение темпов инфляции в последнее время, и Федральная резервная система подчеркивает важность поддержания полной занятости. Однако инвесторы будут внимательно следить за этим индикатором инфляции, чтобы подтвердить тенденцию к снижению темпов инфляции.

Кроме того, инвесторы следят за последними данными S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price Index, оценками ВВП за второй квартал и данными по доверию потребителей, которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Эта история развивается и будет обновляться.

Вклад в эту статью сделал корреспондент CNN Клэр Дюффи.

В свете текущих тенденций на рынке и возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы многие компании рассматривают возможность увеличения своих инвестиций на фондовом рынке. Эта стратегия может потенциально принести более высокие доходы, особенно если технологические гиганты, подобные Nvidia, продолжат превосходить ожидания. С другой стороны, скептицизм инвесторов по поводу прибыльности инвестиций в ИИ и нарушения антимонопольного законодательства технологическими компаниями, такими как Google, могут повлиять на решения компаний по инвестированию в акции технологических компаний.

На сцене SAP Center в Сан-Хосе, Калифорния, 18 марта основатель и генеральный директор NVIDIA Дженс Хьюнг представил продукцию компании.

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